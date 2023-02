Sonos brengt Alexa-ondersteuning naar Nederland en België

In Nederland en België kun je al met de Google Assistant aan de slag als je een Sonos-luidspreker met ingebouwde microfoon hebt, maar er zijn ook gebruikers die de voorkeur geven aan Amazon’s Alexa spraakassistent. Hoewel Alexa nog altijd geen Nederlands spreekt en je dus in het engels met de spraakassistent moet communiceren zijn de mogelijkheden vergelijkbaar met die van Google.

Volgens Sonos wint Alexa de laatste jaren aan populariteit en is er een grote vraag vanuit de gebruikers om spraakondersteuning voor de digitale assistent toe te voegen. Sonos geeft hier nu gehoor aan door Alexa beschikbaar te stellen in 27 nieuwe landen, waaronder dus ook Nederland en België. Met Alexa is het – net als met Google Assistant – mogelijk om middels spraak de muziek te bedienen en apparaten in je smarthome aan te sturen. Ook kun je verschillende diensten integreren en vragen aan de spraakassistent stellen.

Alexa zal dit voorjaar beschikbaar zijn op de Sonos Roam, Move, Arc, Beam, Five en One. Later komt Sonos overigens ook nog met eigen spraakbediening, genaamd Sonos Voice Control.