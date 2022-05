Sonos introduceert eigen spraakbediening met Sonos Voice Control

Eerder vandaag introduceerde Sonos zijn nieuwste soundbar, in de vorm van de Sonos Ray. Naast nieuwe hardware komt het Amerikaanse bedrijf ook met een nieuwe software-functie. Sonos Voice Control is Sonos’ eigen platform voor spraakbediening.

Sonos Voice Control, waarbij privacy centraal staat, is volgens het Amerikaanse bedrijf de eenvoudigste manier om je muziek te bedienen omdat het je de controle over je Sonos-systeem geeft met alleen je stem. Sonos biedt al wat opties voor spraakbediening, zoals de Google Assistent, maar volgens het bedrijf zeggen veel gebruiken dat ze zich zorgen maken over de privacy en dat ze ontevreden zijn over de nauwkeurigheid, snelheid en het gebruiksgemak van bestaande spraakdiensten. Met Sonos Voice Control moeten deze punten aangepakt worden.

De spraakbediening van Sonos werkt op elke Sonos-speaker met spraakherkenning en verwerkt opdrachten volledig op het apparaat. Die lokale verwerking zorgt voor snellere reactietijden en eenvoudige opvolging. Je hoeft maar één keer ‘Hey Sonos’ te zeggen. Daarna zijn er geen activeringswoorden meer nodig. Er worden geen audio-opnames of transcripten naar de cloud gestuurd, en ze worden niet opgeslagen, beluisterd of gelezen. Net als met de Sonos-app kun je muziek en speakers in elke kamer bedienen, muziek van de ene naar de andere kamer verplaatsen, favoriete nummers opslaan en leuk vinden in je eigen muziekbibliotheek.

Advertentie

De stem van Giancarlo Esposito

De spraakbediening gebruikt de nuances van menselijke communicatie en reageert op natuurlijke opdrachten als ‘zet hem harder!’. Sonos heeft gekozen voor de acteur Giancarlo Esposito – die je kent van zijn rollen in Breaking Bad, Better Call Saul en The Mandalorian – om klanten in de VS van een bekende stem te voorzien. De eerste stem van Sonos zal in de loop van de tijd worden aangevuld met andere stemmen naarmate Sonos de ervaring uitbreidt naar nieuwe mensen en plaatsen.

Sonos Voice Control is beschikbaar op nieuwe producten met spraakherkenning en als gratis update voor bestaande klanten. Daarnaast is het bij de introductie compatibel met Sonos Radio, Apple Music, Deezer en Pandora. Op termijn volgen meer diensten en markten. Voice Control is beschikbaar voor gebruikers in de VS vanaf 1 juni, en later dit jaar ook in Frankrijk. Andere markten volgen op een later moment.