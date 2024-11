Teufel presenteert draadloze open-ear oortjes AIRY OPEN TWS

Het grote nadeel van veel normale oordopjes is dat ze op straat behoorlijk gevaarlijk zijn. Ze sluiten zo goed de oren af, dat je het verkeer moeilijk in de gaten kunt houden. Open-ears zijn daarbij een uitkomst. Niet alleen luister je naar je favoriete muziek, doordat er ruimte tussen de luidspreker en de gehoorgang is, kun je ook veilig de omgevingsgeluiden horen. Dat maakt open-ears perfect voor sporters, fietsers en wandelaars. Teufel is nu voor het eerst actief in deze markt met de Teufel AIRY OPEN TWS.

Dit zijn de Teufel AIRY OPEN TWS

De Teufel AIRY OPEN TWS zijn draadloze open-ear oortjes met een lineaire HD-driver van 14,2mm. Ze beschikken over bluetooth 5.3 (SBC) en Google Fast Pair om snel te kunnen koppelen met je smartphone. De batterij gaat zes uur mee op een volledige oplaadbeurt en dankzij de oplaadcase heb je een batterijduur van in totaal twintig uur tot je beschikking. Tien minuten laden is volgens Teufel genoeg voor negentig minuten luisteren.

Uniek zijn de zachte haakjes die achter je oren zitten. Hiermee wordt de luidspreker van de oortjes voor de gehoorgang gehouden. De luidspreker is volledig in te stellen en zelfs een stukje te kantelen om de ideale positie te vinden. De oortjes beschikken over IPX4 en zijn dus bestand tegen zweet en lichte regenspatjes. Een plensbui is echter niet aan te raden. Bediening kan met aanraakgevoelige oppervlakken op beide oortjes. Ze beschikken verder over vier microfoons voor telefoongesprekken, een usb-c-poort en je kunt kiezen uit de kleuren Night Black en Moon Gray. Verwacht dit weekend een review op FWD.nl over deze nieuwe open-ears.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel AIRY OPEN TWS zijn nu verkrijgbaar voor 119,99 euro via de website van Teufel.