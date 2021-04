Sennheiser AMBEO Soundbar ondersteunt nu Sony 360 Reality Audio

Twee jaar geleden verscheen de Sennheiser AMBEO Soundbar. Deze soundbar werd door ons bekroond met een FWD Excellent Award. Met name de ongeziene surroundprestaties, de uitstekende klanken (ook voor muziek) en de uitstekende app vielen op. Keerzijde was de hoge prijs en dat is ook vandaag de dag nog steeds het geval. Sennheiser blijft de AMBEO verder ondersteunen. Een nieuwe firmware-update brengt Sony 360 Reality Audio naar deze premium soundbar.

Maximilian Voigt, product manager bij Sennheiser is blij met de update:

“We zijn heel blij dat onze AMBEO Soundbar, met zijn onvoorstelbaar meeslepende 3D-sound, nu ook 360 Reality Audio van Sony ondersteunt”, “Om muziek te streamen en te genieten van een verbluffend ruimtelijk geluid hoeven onze klanten nu slechts de nieuwste firmware-update te downloaden. Ze hebben zelfs geen extra apparatuur nodig: handiger kan niet.”

De Sennheiser AMBEO Soundbar ondersteunde al 3d-audioformaten als Dolby Atmos, MPEG-H en DTS:X. Nu is daar ook 360 Reality Audio van Sony aan toegevoegd. Deze steunt op de 360 Spatial Sound-technologie waarbij individuele geluiden als zang, een piano, gitaar of bas als audio-objecten in een sferisch geluidsveld geplaatst worden.

Firmware-update per direct beschikbaar

De nieuwe firmware-update geeft gebruikers met deze soundbar toegang tot 360 Reality Audio-content via Google Chromecast. De update is per direct beschikbaar. Zo kun je muziek in 3d streamen zonder dat je extra apparatuur nodig hebt. Volgens Sennheiser kun je op dit moment voor livemuziek met 360 Reality Audio via Chromecast bij nugs.net terecht en komen daar naar verwachting nog meer services bij.