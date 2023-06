Samsung Sound Tower is een krachtige mobiele bluetoothspeaker

Zoek je nog een flink uit de kluiten gewassen speaker voor je tuinfeestjes deze zomer? Samsung heeft mogelijk dé oplossing voor je met de Samsung Sound Tower. Deze bluetoothspeaker komt in twee varianten. Zo is daar de 160W Sound Tower MX-ST40B en de 240W Sound Tower MX-ST50B. Beide modellen hebben een ingebouwde accu en je kunt tot tien van deze speakers synchroniseren met Group Play.

Beide speakers beschikken over lichteffecten zoals Party, Ambient, Dance, Thunder Bolt of Star. Via de bijbehorende app kun je de effecten aanpassen of het licht afstemmen op het ritme van de muziek. Is het geluid niet helemaal naar wens? Je kunt de EQ-instellingen ook in de app aanpassen. Tevens zijn er al diverse Sound Modes beschikbaar, zoals Party, Hiphop of EDM. De ingebouwde accu gaat tot 18 uur mee, ook al kan je de speakers ook thuis aan het stopcontact hangen. Wie dat wil kan ze ook aan een TV of projector hangen. De Sound Tower versterkt de lage frequenties en de Bass Booster geeft de speaker flink wat power. Een afstandsbediening wordt ook meegeleverd en je kunt een extern apparaat verbinden met de geïntegreerde USB-poort. Dankzij IPX5 hoef je je geen zorgen te maken over waterdruppels.

Prijs en beschikbaarheid

Samsung introduceert de beide partyspeakers nu pas en de adviesprijzen zijn respectievelijk 299 euro voor de 160W Sound Tower MX-ST40B en 399 euro voor de 240W Sound Tower MX-ST50B. Beide modellen zijn echter al enkele weken verkrijgbaar en inmiddels voor een lagere prijs te koop.

