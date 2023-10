Nieuwe eigenaar voor studio- en home cinema-specialist Mutrox

In het hogere segment voor audiovisuele toepassingen zijn maar weinig spelers actief. Opdrachtgevers willen alleen het beste van het beste en echte vakmensen zijn schaars. Ronald Boelsma licht toe: “Mutrox is de topspeler in deze nichemarkt en we hebben al veel projecten samen uitgevoerd. Wanneer opdrachtgevers een av-installatie voor een home cinema wilden was Mutrox vaak de partij voor het ontwerp en de bouw van de cinema. Omdat we dezelfde passie hebben voor muziek en film én dezelfde hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het geluid en de akoestiek voor home audio en home cinema’s vonden we elkaar steeds vaker.”

Intensieve samenwerking

Boelsma heeft Mutrox de afgelopen twee jaar al ondersteund in de groei van het bedrijf en de uitvoering van projecten. De volgende stap in deze samenwerking, de overname van Mutrox, verliep dan ook heel natuurlijk. “We zitten op dezelfde golflengte en met de overname combineren we unieke kennis op het gebied van av-systemen met akoestiek en de bouw van studio’s en home cinema’s. We staan klaar om onze projecten naar een nog hoger niveau te tillen en onze positie in de markt te versterken”, concludeert Boelsma. Ook de huidige opdrachtgevers van Mutrox profiteren hiervan. De kennis en het netwerk van Boelsma zijn vanaf nu ook volledig beschikbaar voor Mutrox-projecten. “Vanaf het eerste moment kunnen we de av-oplossingen integreren in het ontwerp van een studio of home cinema.”

Kantoor en showroom in Numansdorp

Boelsma houdt al kantoor in het pand van Mutrox te Numansdorp. Vanaf november voegen ook diverse specialisten uit zijn netwerk zich toe aan het team. In de showroom aan de Veerweg bundelen ze hun krachten met de medewerkers van Mutrox. De huidige directie van Mutrox blijft de komende jaren als adviseur nog nauw betrokken bij de projecten en ontwikkeling van het bedrijf.

Productontwikkeling

Mutrox is akoestisch partner van verschillende bekende speakermerken en ontwikkelt voor hen concepten en integratieoplossingen. Met de ingebrachte kennis en ervaring van Boelsma en zijn team ontstaan nieuwe kansen en krijgt de concept- en productontwikkeling een impuls. De eerste ideeën liggen inmiddels op de tekentafel.

