Review: Yamaha NS-3000 – De weg naar professioneel geluid

Technologie

Over de materialen waarmee drivers zijn gemaakt is veel discussie. Het diafragma van tweeters dient het liefst zo licht mogelijk te zijn. Dat geeft de maximale snelheid en detaillering. In principe staan ribbons, magnetostaten en elektrostaten daarin aan de top. Maar ook conussen van allerlei materialen (diamant, fabric, kunststoffen, beryllium, aluminium enzovoorts) laten vaak uitstekende prestaties horen. Yamaha gebruikt voor de conussen ZYLON™. Dat is ontwikkeld door het Japanse Toyobo, een van de grootste fabrikanten van natuurlijke en synthetische vezels. Zylon is een zeer sterk materiaal en wordt onder andere toegepast in de Formule 1, in de ruimtevaart, bij Tesla en wellicht in uw tennisracket. Yamaha past het materiaal toe voor alle drivers. Het voordeel is dat de klankmatige transitie tussen de frequentiegebieden onhoorbaar is, dus een maximale homogeniteit in klank. Dat is soms lastiger te realiseren in luidsprekers die ribbons of diamond drivers combineren met units waarbij andere conusmaterialen zijn gebruikt. Een issue van tegenwoordig is dat veel tweeters, los van het gebruikte materiaal, te dominant en te helder klinken. Dat is vaak onderdeel van een ‘commercieel’ geluid. In ‘the wall of terror’ (twintig luidsprekers op een rijtje met een schakelkastje) kiest de consument meestal de luidspreker die het meest staat te sissen en dreunen. Er ontstaat vaak ook een stuk ongepaste helderheid door de toepassing van (sommige) klasse-D versterkers, (sommige) zilveren kabels of koperkabels met een zilverlaagje. Muziekinstrumenten klinken niet (te) helder en aggressief. ZYLON™ heeft de snelheid van bijvoorbeeld beryllium, maar het niet-aggressieve karakter van een textiel dome, zonder dat het geluid ‘soft’ wordt.

De NS-3000 heeft dezelfde tweeter als de NS-5000. In het ontwerp daarvan zitten technieken die de resonanties sterk verminderen. Ook een voor de NS-3000 ontworpen akoestische absorber reduceert staande golven in de behuizing. De NS-3000 is voorzien van chique zwarte pianolak.