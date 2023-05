Ook de subwoofer doet goed mee, maar we raden wel aan de Bass Extension uit te schakelen. De lage tonen hebben ook dan voldoende punch om tijdens dynamische actiescènes indruk te maken en duidelijk – maar niet overduidelijk – aanwezig te zijn. Yamaha heeft een prima balans gevonden tussen de lage tonen van de subwoofer en de gedetailleerde en heldere weergave van de soundbar. De combinatie van de twee verzorgt zowel tijdens films als tv-programma’s een kijkervaring die niet snel gaat vervelen, maar je aan de andere kant ook niet onderdompelt in een film. Zelfs wanneer we het volume wat verder opendraaien weet de soundbar zich in eerste instantie goed te beheersen en te overtuigen, maar draaien we verder richting een niveau van 40 dan begint de subwoofer uit de toon te raken en is deze teveel aanwezig waardoor de rest ondergesneeuwd wordt. Het is ook niet heel verrassend dat een soundbar in dit segment een limiet heeft.

Ook met muziek weet de SR-C30A zich prima staande te houden, het maximale volume van 40 in acht genomen en met de keuze voor de Stereo-modus. Vocalen komen sterk en sprankelend naar voren, de plaatsing in de ruimte is relatief breed en de soundbar weet instrumenten goed te scheiden voor een comfortabele luisterervaring. Ook de subwoofer speelt prima mee, maar mist net wat precisie en snelheid om dat beetje extra spanning aan muziek toe te voegen.