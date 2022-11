Conclusie

Dat de Trafomatic Audio Rhapsody PSE 300B is gelimiteerd tot maar 15 exemplaren is eigenlijk enorm zonde. Want zelfs binnen de eigenmerk gelederen is dit een heel sterk aanbod en een ontwerp wat voor de echte 300B liefhebber bijna onweerstaanbaar is. Anderzijds is de prijs van meer dan 18.000 euro wel een serieus bedrag zeker wanneer het om maar 2 x 20 Watt gaat. Maar de wijze hoe deze versterker dit beperkte vermogen maximaal weet te benutten dwingt veel respect af. Want waar vind je ergens anders dit type versterker die ook nog eens prachtig is vormgegeven, heel gedegen en goed is gebouwd, sober is qua opzet maar ook niet al te spartaans en waar je op 300B gebied zo relatief veel luidsprekers goed mee aan kunt sturen? Daarbij weet de weergave op overtuigende wijze de single ended wereld met die van push pull te verenigen, waarbij de bovengemiddelde overtuigingskracht vanwege de parallel geschakelde 300B eindbuizen, zeker veel aan bijdraagt. Dus bent u in de race voor een prachtige 300B versterker die ook daadwerkelijk in staat is de deugden van deze legendarische eindbuis tot zijn recht te laten komen, maar wilt u liefst toch wat meer dan de bekende 8 Watt per kanaal, dan zou deze versterker best wel eens kunnen zijn wat u zoekt. Schiet alleen wel op want vijftien exemplaren in totaal is natuurlijk niet zo veel. Afsluitend is deze Rhapsody 300B versterker ook een mooie terechte hommage aan één van Nederland’s meest gedreven high-end winkels.

Prijzen

Trafomatic Rhapsody PSE 300B: € 18.499,-

Music2 Audio Import, tel: +31(0)6-51608034, e-mail: info@music2.nl, www.music2.nl