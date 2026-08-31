ArtSound kondigt Smart Stream 2 aan: bestaande audio-installaties naar het streamingtijdperk

Veel oudere audio-installaties leveren prima geluidskwaliteit, maar missen de mogelijkheid om muziek direct vanaf het internet af te spelen. De Smart Stream 2 dient als voorversterker en overbrugt die stap. Door het apparaat aan te sluiten op een bestaande installatie, krijgt deze toegang tot internetradio en bekende streamingdiensten zoals Spotify Connect, Tidal, Deezer en Qobuz. Ook draadloos streamen vanaf een telefoon of tablet via bluetooth 5.2 of AirPlay behoort tot de mogelijkheden.

Hoge geluidskwaliteit en multiroom

De streamer ondersteunt Hi-Res audio (tot 24-bit/192 kHz) om kwaliteitsverlies van het geluid te voorkomen. Verbinding maken met het netwerk kan zowel via wifi als via een bekabelde ethernetkabel. Voor wie muziek door het hele huis wil laten klinken, is de Smart Stream 2 via de gratis 4Stream-app te combineren met andere compatibele netwerkapparaten van ArtSound tot één multiroom-systeem.

Aansluitingen, bediening en prijs

Ondanks de compacte behuizing (41 x 148 x 120 mm) is het apparaat voorzien van diverse in- en uitgangen. Naast een stereo RCA- en optische ingang beschikt de streamer over een USB-poort en een dedicated uitgang voor een subwoofer. De bediening, inclusief de toonregeling (bas en treble) en extra functies zoals een wekker- en sleeptimer, verloopt via de app.

De ArtSound Smart Stream 2 heeft een adviesprijs van 109 euro.