Aqara stapt in verlichting: vijf nieuwe lampen met Thread én Zigbee

Dat is het belangrijkste punt. Waar veel lichtmerken je in hun eigen app en bridge duwen, sluit Aqara aan op wat je al hebt — en op zijn eigen bewegings- en aanwezigheidssensoren, zodat licht reageert op wie er binnenkomt in plaats van op een knop.

De vijf nieuwe producten

Floor Lamp T1 — 1,42 meter hoge vloerlamp die zijwaarts licht geeft en daarmee een muur egaal aanlicht. 18 apart aanstuurbare zones, 2000 tot 9000K en tot 1000 lumen.

LED Downlight T2 — extra platte inbouwspot, bedoeld voor lage plafonds en retrofit. Er is een RGB-versie met 16 miljoen kleuren en een eenvoudigere wit-versie tot 1200 lumen. Onthoudt zijn stand na een stroomstoring.

LED Strip T2 — op maat te knippen, 108 leds per meter en 18 zones per drie meter, met muzieksynchronisatie. In de app kun je in gewone taal een sfeer beschrijven en krijg je automatisch een scène.

Outdoor String Lights H1 — weerbestendige lichtslinger met losse zones, die zich kan aanpassen aan tijd van de dag of reageren op andere Aqara-apparaten, bijvoorbeeld bij een beveiligingsmelding.

Permanent Outdoor Lights H1 — verlichting die je één keer langs de dakrand monteert en het hele jaar laat hangen, op maat te knippen en met presets per gelegenheid. Geen ladder meer in december en januari.

Die laatste is in de Verenigde Staten al een bekend product en in Nederland nog nauwelijks; het is de vraag of de gevel-lichtlijn hier net zo aanslaat.

Aqara Builder

Daarnaast introduceert Aqara een communityplatform waar gebruikers, installateurs en integrators automatiseringen en projecten delen, met een AI-assistent die meedenkt over scenario’s. Interessant voor wie zijn huis verder wil automatiseren dan de standaardroutines, al valt de waarde van zo’n platform pas te beoordelen als er iets op staat.

Wat ontbreekt

Prijzen en leverdata staan niet in de aankondiging, en dat is bij verlichting nu juist het punt waarop het verschil met Hue en de goedkopere concurrentie zich laat zien.