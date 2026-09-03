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Teufel IKONIO is een krachtige all-in-one streamingspeaker

03 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
Teufel IKONIO

Teufel maakt van de IFA 2026 gebruik om een nieuwe all-in-one streamingspeaker te lanceren. De Teufel IKONIO is de krachtigste wifi-speaker van het merk tot nu toe.

Teufel Teufel IKONIO

De Berlijnse audiofabrikant kan natuurlijk niet anders dan tijdens de IFA 2026, ook in Berlijn, een nieuw product te lanceren. Dat is de Teufel IKONIO geworden, een nieuwe toevoeging in de Teufel Home-serie. Het merk belooft audiofiel geluid vanuit slechts één systeem. Voorzien van 650 Watt RMS vermogen en twee geïtnegreerde 200 mm subwoofers moet dit model geen enkel probleem hebben om kamervullend geluid te leveren. Het is echt een zelfstandige geluidsoplossing die volgens Teufel de laagweergave van afzonderlijke subwoofers weet te combineren in een alles-in-één systeem.

De Teufel IKONIO beschikt over een speciaal ontwikkeld 3-kanaalssysteem. Acht versterkerkanalen sturen een driver-array aan met drie tweeters, drie middentoners en twee subwoofers. De twee tegenover elkaar geplaatste 200mm-woofers in een gesloten Force-Balancing-constructie verminderen mechanische trillingen en maken een frequentieweergave vanaf 19 Hz (-6 dB) mogelijk. Wie dat wil kan twee van deze speakers draadloos koppelen voor een echte stereoset.

Het gaat bij een dergelijke wifi-streamingspeaker natuurlijk om uitgebreide connectiviteit en dat is aanwezig met ondersteuning voor AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, TuneIn internetradio, bluetooth 5.1 en een RCA line-in en optical-in. Ook een platenspeler aansluiten behoort dus tot de mogelijkheden. Touchbediening met automatisch toetsverlichting via een sensor bij benaderen en uitgebreide bediening via de Teufel Home-app behoren ook tot de mogelijkheden. De speaker beschikt over een compact en functioneel ontwerp van 30 x 38 x 30 centimeter met een gewicht van 17,4 kilogram.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel IKONIO is per direct in zwart of wit verkrijgbaar voor 1.199,99 euro via www.teufelaudio.nl. Er is ook een stereobundel met twee van deze speakers beschikbaar.

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