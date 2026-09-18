Nieuwe uitgave: Digital Movie 171-2026

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OP DE COVER

FUJIFILM Instax Mini EVO Cinema – Analoog Super-8 gevoel met modern instantfotografie

Stel je voor: Een compact verticaal hybride cameramodel zoals bij de klassieke analoge Super-8 filmpjes. Dit iconisch gestileerde model schiet zowel analoge instantfoto’s als digitale videoclips. Er is een keuzewiel om tien retro videolooks op te roepen. Er zit een printer in om de met de camera of smartphone gemaakte foto’s of videobeelden af te drukken. En op de geprinte beelden uit videoclips zit een QR-code om deze later op te roepen. Dat is de FUJIFILM Instax Mini Evo Cinema.

Denon AVR-X2900H – Instapper met serieus veel opties

Met de 7.1 AVR-X2900H vernieuwt Denon wellicht z’n populairste AV-receivermodel. Deze generatie moet meer dan ooit de brug vormen tussen de duurdere, professionelere modellen en instapreceivers. Draadloze rear-speakers, Dolby Atmos via Airplay en een betere DAC moeten het verschil maken met het voorgaande model. Lukt dat?

Marshall Heston 120 – Atmos-geluid uit een iconisch design

Met de Heston 120 brengt Marshall voor het eerst een soundbar, die netjes de kloof tussen de Bluetooth-speakers en gitaarversterkers opvult. Met een 5.1.2-weergave belooft het omhullend Dolby Atmos-geluid, en dat vanuit een soundbar met een iconisch design.

Blackmagic camera ProDock – Maak een Professionele productiecamera van de iPhone 17

De Apple iPhone 17, 17 Pro en Max staan bekend als hoogwaardige videocamera’s. Alleen ontbreken er uitgebreide aansluitingen, er is alleen USB-C, voor gevorderd en professioneel gebruik. Plug de Blackmagic Camera Pro Dock in jouw iPhone en je beschikt over HDMI-monitoring, een BNC genlock met tijdcode, dual-purpose USB-C, een 3.5 mm audiojack en 12V voeding.

Met RØDECaster Pro II, RØDECaster Video S en RØDE PodMic – Audio- en video-podcasts maken

Podcasts zijn razend populair. Niet alleen bij audio maar ook voor video. Met de juiste uitrusting en voorbereiding zijn podcasts ook niet moeilijk of duur om te maken. In dit artikel enige achtergrondinformatie, tips en handige betaalbare caster-apparatuur van RØDE.

Sony α7 MK V hybride systeemcamera – De beste fullframe allrounder onder de 3.000 euro?

Een gedeeltelijk gestapelde 33MP fullframe sensor met een dynamisch bereik van 16 stops en de zeer snelle Bionz XR2-processor zijn de twee toptroeven van de nieuwe Sony α7 camera voor foto en video. Naast extra snelheid ook een imponerende top AF met sublieme tracking bij video 4K/60P zonder crop en 4K/120p met een APS-C Crop. Voor de fotograaf schieten op 30 fps met 14 bit RAW.

DIGITAL PRAKTIJK

De kracht van het kostuum

Het succes van films en series wordt natuurlijk voor het grootste deel bepaald door de acteurs en de manier waarop de regisseur het verhaal in beeld heeft gebracht. Is dat zo? Vergeet de kracht van de kostuums niet!

2K naar 4K of zelfs 8K… – Upscalen met Davinci Resolve Studio

Tegenwoordig monteert menigeen in 4K UHD en enkelen ook al in 8K. Maar als je nog 2K Full HD-materiaal vanuit een andere opnamebron hebt liggen kan je dat dan opwerken om in deze montages te passen? Ook als het 2K materiaal net wat minder van kwaliteit is? Het antwoord luidt ja met behulp van Davinci Resolve Studio NLE-software en de daarin opgenomen bewerkingsoptie Super Scale.

DIGITAL BACKGROUND

Camcorder, systeemcamera of smartphone? – Elk heeft zo zijn eigen videotalenten…

Ruim 90% van alle videoclips worden opgenomen met een camcorder, systeemcamera of smartphone. Elk heeft zo zijn eigen video- en audiotalenten. De keuze hangt met name af van het opnamedoel en persoonlijke wensen of voorkeuren. Een ding staat echter vast: Alle drie kunnen sublieme videopnamen en geluidsopnamen schieten!

Wat is Open Gate bij video? – Bepaal achteraf jouw beeldkader en resolutie

Open gate is een recent rijzende technologie waarbij de gehele beeldsensor, met andere woorden alle daarin opgenomen data, in één keer wordt uitgelezen. Normaliter werd alleen het bij het beeldformaat passende kader uitgesneden en vastgelegd. Bijvoorbeeld in 16:9 breedbeeld. De beeldsensor heeft doorgaans een afmeting van 3:2 of 4:3 en dat betekent dat je met Open Gate uitlezen achteraf nog een ander beeldkader, horizontaal of verticaal en een aangepaste resolutie kunt bepalen.

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