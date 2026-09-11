Nieuwe uitgave: Music Emotion september 2026

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

MSB Sentinel – De droom van de ultieme dac

In het aprilnummer van Music Emotion vorig jaar beschreef ik mijn luisterervaringen met de MSB Cascade dac bij AudioXperience in Nuenen, officieel dealer van dit merk. Een cost-no-object dac waarvoor toen 113.400 euro werd gevraagd, bestaande uit de Digital Director, de Analog Converter en de Powerbase. Een meesterwerk van Jonathan Gullman, Dustin Symanski en Daniel Francis. Het was een adembenemende ervaring, de beste dac die ik tot dusverre had gehoord en zijn tijd ver vooruit, dè referentie. Totdat enige tijd geleden MSB-importeur Frank Vermeylen de gelegenheid bood opnieuw in Nuenen te luisteren naar de MSB Sentinel dac. Een door de makers gesigneerde wereldwijd gelimiteerde Founders Edition van slechts 50 sets, die nog beter zou klinken dan die fameuze Cascade dac.

TESTED

Musical Fidelity M6xi – Alles-in-een met veel pk’s

Musical Fidelity-versterkers schieten zelden tekort als het gaat om vermogen. Ze zijn altijd een tikje overpowered, een beschrijving die zeker past bij de gloednieuwe M6xi – een geïntegreerde versterker die belooft kracht en finesse te verenigen. En meer, want het Britse merk doet concurrenten zweten door tevens HDMI-eARC en een zeer volledig phonoluik aan te bieden.

Klipsch The Nines II – Een serieuze stap voorwaarts

Ongeveer twee jaar geleden mocht ik in mijn luisterruimte kennis maken met een set Klipsch The Sevens, actieve luidsprekers met allerhande aansluitmogelijkheden. Een bijzonder positieve ervaring, zowel qua gebruik als geluidskwaliteit. Recent heeft Klipsch de drie modellen, The Fives, The Sevens en The Nines een upgrade gegeven en is een II aan de typeaanduiding toegevoegd. Of de upgrade ook echt de moeite waard is mag ik proefondervindelijk gaan vaststellen, importeur Vogel’s Consumer Benelux heeft me namelijk een set The Nines II toegestuurd om mee aan de slag te gaan. Een maatje groter dan The Sevens, wat gelijk duidelijk is wanneer de bezorgdienst voor mijn deur staat met een wel heel forse doos die ruim dertig kilo weegt.

NAD C 589 – Een spartaanse cd-speler

NAD (New Acoustic Dimension) heeft sinds de oprichting in 1972 een sterke reputatie opgebouwd in het bouwen van goede en betaalbare hifi-apparatuur. Gericht op geluidskwaliteit en no-nonsens vormgegeven in het bekende grijs-grafiet, heeft NAD ook audiogeschiedenis geschreven, zoals met de legendarische NAD 3020 geïntegreerde versterker, die in 1978 op de markt kwam, een van de best verkochte versterkers in de hifi-geschiedenis. Het leek er een beetje op dat de revival van de compact disc, die zo’n twee jaar geleden begon, een beetje aan NAD voorbij ging. Talloze hifi-merken kwamen de afgelopen tijd met nieuwe cd- en sacd-spelers, bij NAD bleef het bij de sinds 2018 geproduceerde eenvoudige C-538. Tot nu toe. Want de Canadezen ontwierpen een nieuwe cd-speler, die vast een stevige plaats in de audiomarkt gaat veroveren, de NAD C 589 Compact Disc Player, onderwerp van deze test.

Thorens TD 404 DD – Het beste van beide werelden

Vinyl zo goed mogelijk doen klinken Èn een streepje comfort toevoegen aan de ervaring. Voor audiofielen is het vloeken in de kerk als je probeert die twee zaken te huwen. De TD 404 DD van Thorens poogt het toch – en probeert je onderweg ook nog eens te verleiden met een magistrale afwerking.

Denon AVR-X2900H – Instapper met serieus veel opties

Met de 7.1 AVR-X2900H vernieuwt Denon wellicht zín populairste AV-receivermodel. Deze generatie moet meer dan ooit de brug vormen tussen de duurdere, professionelere modellen en instapreceivers. Draadloze rear-speakers, Dolby Atmos via Airplay en een betere DAC moeten het verschil maken met het voorgaande model. Lukt dat?

Audio Pro C5 MkII W – Puik klinkend geheel in klassiek geel

Bij een tropisch warme zomer hoort een zonnig kleurtje, moeten ze bij Audio Pro hebben gedacht. De Zweden hesen hun C5 MkII W-luidspreker – sinds september verkrijgbaar – in een opvallend Classic Yellow-jasje. Een blikvanger is het zeker, maar in deze review draait het vooral om wat echt telt: hoe klinkt hij en wat heeft ie allemaal in zijn mars?

Siltech Master Crown Digital – wereldprimeur! – Meesterlijke vaandeldrager

Het product van deze test ligt in Nederland best zwaar op de maag. Want het is “big, bold and beautiful” op on-Nederlandse wijze. Alle registers zijn in het geval van Siltech nu echt volledig opengetrokken en dat uit zich in alles, waaronder de exorbitante prijs. Het enige andere audiomerk uit onze contreien die dit ook zo uitdraagt is Kharma. Wat het ook on-Nederlands maakt is de voluptueuze, exuberante uitstraling. Maar wie deze producten ziet, vastpakt en vooral ook hoort, denkt echt wauw. Is dat per se nodig om van muziek te genieten? Nee. Maar doordat het zo ontzettend knap, leuk en gaaf is, zeg ik toch volmondig “Ja”. Volg mij op dit extravagante en extraverte audio-avontuur in de categorie high-end “supercars”.

Eversolo T8 & DAC-Z10 – Eerste digitale streamer van Eversolo

Er is veel lof voor de streaminginterface op Eversolo DAC’s. Maar wat als je al een DAC bezit of een geÔntegreerde versterker met digitale ingangen? Dan is er nu de T8, een digitale streamer die uitpakt met de vele troeven en streamingopties waarvoor het Chinese merk bekend is.

INTERVIEW

Lyle Smith, president Sound United – “Ook over zestig jaar moeten we relevant blijven”

Bowers & Wilkins opende de High End-beurs door een nieuwe generatie van de zeer belangrijke 800 Serie voor te stellen. Een goede gelegenheid om een half uur aan tafel te zitten met Lyle Smith, de nieuwe president van Sound United, en te peilen hoe hij de toekomst van Denon, Marantz en Bowers & Wilkins ziet.

SIX60 – Een ongelooflijk verhaal

In de verlenging van het interviewproject van de afgelopen twee jaar, deed zich nog een mogelijkheid voor om de immens populaire band SIX60 te ontmoeten. Ze zijn momenteel in Europa aan het toeren en gaven recent een concert in een uitverkochte en zinderende Melkweg, alwaar ondergetekende een kort gesprek had met de heren.

PRODUCTNEWS

Reference Sounds & Magico – Absoluut hoogtepunt!

D&D Audio & VinnieRossi – “Dit is gááf!”

MEFEATURES

Abonnementenactie

Interviewboek – Wake-up call

Het zal de lezer van Music Emotion niet ontgaan zijn dat er de afgelopen twee jaar een reeks interviews is gepubliceerd met musici en andere betrokkenen uit de muziekwereld. Het belicht de andere kant van onze hobby, namelijk de kant waar de muziek wordt gemaakt. Zonder de enorme inzet van musici, producers, studio’s, tekstschrijvers, componisten, geluidstechnici, bouwers van instrumenten en labels zal er in de toekomst weinig muziek meer zijn en heb je steeds minder aan al die mooie luidsprekers en versterkers.

Cd-aanbieding tijdens Dutch Audio Event – Steppin’ Forward – Tristan Schmidt Trio

Pianist Tristan Schmidt toont een zeldzame combinatie van talenten. Hij is een briljante improvisator, genereert muzikale ideeën en composities on the fly en hij heeft een herkenbare speelstijl. Een soort Oscar Peterson op steroïden, waarbij de noten in een hoog tempo om je oren vliegen. Daarnaast de sfeervolle en harmonisch knap opgezette akkoordprogressies in de rustiger jazzstandards en het eigen werk.

SHOW

Dutch Audio Event 2026 – Genieten als nooit tevoren

Ja, het kan nóg beter! De grootste audioshow ooit in het Nederlandstalige hifi-landschap gaat groter groeien. Op 10 en 11 oktober aanstaande wordt het in het NH Koningshof te Veldhoven genieten als nooit tevoren van alles wat met premium hifi te maken heeft.

Een hete zomer vol met Audio Shows

We kijken terug op een extreem warme en droge zomer in Nederland en in heel Europa. Bosbranden, waterschaarste, de ene hitte record na de andere – het zal nog lang in onze gedachten blijven…

COLUMN Schande

THE DEALER Hifi Solutions – Vernieuwde toekomst

BACKGROUND

De (on-)zin van voedingen

We weten allemaal dat onze audio-apparatuur gevoed moeten worden om deze te laten functioneren. Maar over het hoe-en-wat ervan bestaan nogal wat misverstanden en het is voor veel audio-liefhebbers niet eenvoudig om door de bomen het bos te zien. Zo lees je wel eens in recensies dat een fabrikant een ‘betere’ voedingseenheid kan leveren voor het apparaat en dat dit tot betere gehoormatige resultaten zou leiden. Maar die wel een meerprijs heeft. Is dit zo en zo ja, waarom? Want stroom is toch stroom en spanning is toch spanning? Dus waarom zou dit dan zo’n verschil kunnen maken? Tijd om eens wat dieper in de achtergronden te duiken om hier meer duidelijkheid over te krijgen en erachter te komen waar je als gebruiker op moet letten bij de keuze voor de aanschaf van jouw spullen. In ‘De (on-)zin van headroom’ zijn al een paar aspecten genoemd, maar omdat er meer kanten aan de zaak zitten, zullen we er nu dieper en uitgebreider op ingaan.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.