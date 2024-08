Nieuwe uitgave: Music Emotion september 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Sonus faber Sonetto VIII G2 – Stijl én klank in optima forma

Een uitnodiging om naar Geldermalsen af te reizen om bij importeur Fine Sounds Benelux een paar luidsprekers te gaan beluisteren voor een review sla ik nooit af. Deze keer zou de nieuwe Sonetto G2 serie van Sonus faber (inderdaad met één hoofdletter) centraal staan. Ik mocht zelf aangeven welk model mijn voorkeur had, want ik was de eerste recensent die zich meldde. Nou, doet u mij de VIII dan maar, het vlaggenschip van de serie. Die is voorzien van een hoop interessante ‘trickle down’ technologie van de nu al legendarische Suprema, het absolute en streng gelimiteerde ‘cost-no-object’ topmodel dat de Italianen eerder dit jaar wereldkundig maakten. Dat buitengewone systeem was helaas niet ter vergelijk voorhanden in Geldermalsen, dus zou de Sonetto VIII G2 op eigen kracht zijn nobele afkomst moeten bewijzen. Maar iets zei me dat dat wel goed zou komen.

TESTED

Rega Elex MK4 – Het hart voor een mooie audioset

Zeg je Rega, dan zeg je analoge weergave. Echter de tijden veranderen, zo ook voor Rega dat steeds meer (deels) digitale producten aan het palet toevoegt. Recent kreeg de bekende Elex-R versterker een upgrade in de vorm van een DAC-circuit. Dit maakt dat de MK4-versie de beschikking kreeg over twee digitale ingangen, éénmaal coaxiaal en éénmaal optisch.

Synergistic Research Pink Fuses – De barricade geslecht

Sommige testen zijn heel gemakkelijk en vlot te schrijven. De producten zijn in die gevallen heel duidelijk qua ontwerp, functionaliteit, werking en eindresultaat. Maar voor dit verhaal is het een stuk lastiger. Want hoewel ik al vaker aanzienlijke gehoormatige verschillen bij het gebruik van zekeringen die zijn bedoeld voor hifi-apparatuur heb waargenomen, was het gehoormatige resultaat vaak vooral anders en voor mij zelden echt beter. Zouden deze Pink-zekeringen die als eerste product van een geheel nieuwe Synergistic Research-generatie afkomstig zijn, het beter dan hun voorgangers en concurrenten doen? Of is het toch weer meer van hetzelfde? In deze test zoek ik het voor u uit en vergelijk ik de Pink, behalve met zekeringen met standaard glas en keramische zekeringen, ook met het topmodel van Synergistic Research, de Master.

Argon FORTE A4, A5 en A55 WIFI – WiFi-speakers van Deense komaf

Het jonge audiomerk Argon Audio oogst vanuit thuisbasis Denemarken veel succes met goedkope, draadloze speakers. Ondanks een bescheiden kostprijs zijn ze heel volledig uitgerust, inclusief HDMI ARC en een aansluiting voor een platenspeler. De nieuwe FORTE WIFI-lijn voegt aan het recept zelfs een streaming-app en multiroomfuncties toe. Hoe zit het dan nog met het prijskaartje?

Arpeggio Acoustic Magnum Opus – Bewonderens waardig

Jeroen is al enige tijd bezig met het ontwerpen en bouwen van luidsprekers. Nadat de nieuwe Magnum Opus beluisterd werd op het DAE 2023, was het tijd voor een nadere kennismaking. Het bezoek kreeg een onverwachte wending met positieve gevolgen voor deze luidsprekers.

Nagra Classic Line & Streamer – Legendarisch, iconisch en fantastisch

Wat gebeurt er als een merk, dat decennialang wereldwijd door audioprofessionals binnen en buiten de film- en muziekindustrie als dé referentie wordt gezien, met uitzonderlijke kennis van opname- en weergavetechnieken, de stap waagt naar de consumentenmarkt? Nagra durfde het aan en introduceerde in 1997 de inmiddels legendarische Nagra PL-P buizenvoorversterker met ingebouwde phono-voorversterker. Inmiddels dus zoín 27 jaar geleden. Vandaag de dag worden er voor goede exemplaren nog enorme bedragen op tafel gelegd. Dat zegt wel iets over de kwaliteit. Wat in de afgelopen decennia is veranderd zijn de toegepaste technologieën. Maar de Zwitserse precisie van ontwerp en fabricage is gebleven, inclusief natuurlijk die iconische modulometer. Stefan Kudelski, die in 1951 op 22-jarige leeftijd de grondlegger was van Nagra, zou er vandaag de dag erg trots op zijn geweest.

Onkyo TX-8470 – Een gat in de markt

Het merk Onkyo – Onkyo is een Japans woord dat ‘sound acoustics’ betekent – werd in april 1946 opgericht door Takeshi Godai met als doel het creëren van een hoogwaardige luidspreker. Het eerste commerciële product was echter geen luidspreker maar een pick-upelement. De winst werd gebruikt om een fabriek op te zetten en research te doen. De fabriek opende in 1948 en zo begon de ‘Onkyo Sound Story’. Het merk volgde altijd een eigen koers met apparatuur die in positieve zin afweek van de massa. Wie in de 70’s en 80’s een Onkyo product in huis had werd door muziekliefhebbers voor vol aangezien. Met de Onkyo TX-8470 Netwerk Stereo Receiver wijkt het merk ook weer af van de massa. Bewust wordt gekozen voor tweekanaals weergave en niet voor een meer gebruikelijke surroundopzet. Verwacht geen uitgekleed apparaat, de TX-8470 biedt alles wat je maar kan wensen en misschien wel meer.

PSB Imagine T54 – Gulden middenweg voor de woonkamer

Boekenplankspeakers zijn klein, vloerstaanders zijn groot. Zo luidt een gulden regel uit de hifi. Met de Imagine T54 presenteert het Canadese PSB een zuilspeaker die het toch weer anders doet. De afmetingen zijn klein, het prijskaartje valt ook mee. En toch belooft het grootse sonische prestaties.

REPORT:

Hay-End Audio – Maatwerk voor de connaisseur

Ongeveer twee decennia geleden bezocht uw reporter Hay-End Audio in Venlo. Destijds heel interessant want Hay en ondergetekende hebben een vrijwel gemeenschappelijke kijk op techniek, weergave en muziek. Inmiddels is er veel veranderd daar in het zuiden. Daarover een verslag.

EDC 2024: Bowers & Wilkins, Denon en Marantz

PRODUCTNEWS:

JBL Premium MA-Series – Dare to be different!

NAD Electronics C 700 V2 BluOS – BluOS streamingversterker

Isol-8 – Voor de grote schoonmaak van de netspanning

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker en Theo Wubbolts Diverse (sa)cd/lp-recensies

