Review: T+A R-series 2000 – een meesterlijk duo

T+A, van origine een luidsprekerfabrikant, is in 1978 opgericht in het West-Duitse Herford en produceert sinds 1986 tevens hoogwaardige hifi componenten. Vandaag de dag voert de fabrikant verschillende modellijnen. De meest hoogwaardige modellijn betreft de HV-serie van T+A. In deze high-end ‘High Voltage’ serie verwerkt de fabrikant haar geheel in eigen huis ontwikkelde premium technologie. Of het nu gaat om een met precisie geproduceerd lademechanisme of om een custom DAC oplossing, vele vindingen worden geïntroduceerd voor de HV-serie en vloeien druppelsgewijs door in de lager gepositioneerde modellijnen zoals in de gereviewde 2000-serie.

De R-serie is voor het eerst aan het publiek gepresenteerd in 1992 en heeft door de jaren als basis gediend voor alle verdere series van T+A. Door de jaren heen heeft de fabrikant zowel de techniek als de optiek (in 1999) steeds verder verfijnd en geperfectioneerd. De huidige 2000R-serie is gepresenteerd tijdens High End München 2015 en sindsdien hebben we met spanning uitgekeken naar het moment dat we deze subliem ogende componenten ter review zouden worden aangeboden.