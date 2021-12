Review: T+A Caruso All-In-One – Handzaam high-end plezier

Muziek maestro!

Voor mij als recensent met high-end specialisatie, is het een heel vreemde gewaarwording om met zo’n alles-in-één apparaat aan de slag te gaan. Want hoewel de bouwkwaliteit en praktische realisatie bij het beste behoren wat ik tot op heden voor dit type apparaat heb gezien, ben ik eerlijk gezegd toch wat sceptisch over de geluidskwaliteit. De aftrap vindt dit keer plaats in de slaapkamer van onze jongste zoon Jelte. Waarom daar? Met name omdat zijn kamer door de relatief beperkte maten (3,75 m x 2,50 m) een mooie start vormt om te ervaren hoe de T+A zich hier gaat gedragen. Buiten dat is Jelte ook gek op muziek en als nieuwe generatie helemaal into streaming. Het installeren van de eigen Caruso app op de iPad blijkt een fluitje van een cent en na de eerste start waarbij de connectie met de router de eerste keer even de nodige tijd in beslag neemt, gaat de rest als de spreekwoordelijke brandweer. Zelfs het HD aanraakscherm aan de voorzijde van de Caruso blijkt goed bruikbaar en is een zinvolle extra toevoeging. Maar dan de geluidskwaliteit, hoe is die dan? Tjonge zeg, dat is niet mis. Zelfs bij de start op bewust laag volume, is het plaatje al mooi evenwichtig, opmerkelijk breedbandig en vooral zuiver. Maar wat er vervolgens gebeurd als het volume omhoog gaat, is bijna sensationeel. Want behalve dat de weergave nog grootser en indringender wordt, blijft ook nog de opvallende zuiverheid gehandhaafd. Daarbij treedt een laagfundament naar voren wat ik echt nooit of te nimmer uit zo’n compacte behuizing zou verwachten. Ook mijn zoon en de andere familieleden verbazen zich al snel over de zowel krachtige als ook strakke weergave. Plezier en verbazing gegarandeerd dus. Na een aantal dagen met veel plezier naar de Caruso te hebben geluisterd, valt het vertrek uit zijn slaapkamer Jelte zwaar. Nu is hij wel vaker enthousiast over mooie audio producten en is daardoor ook regelmatig in de luisterruimte te vinden, maar zoiets moois in zijn eigen slaapkamer had hij nog nooit ervaren.