Specificaties en design

De Sony WH-XB910N lijkt in heel veel opzichten op zijn duurdere broers en zussen binnen de WH-1000-serie. Een snelle conclusie die je kunt trekken, is dat dit in een aantal opzichten een afgezwakte versie van de Sony WH-1000XM4 is. Zo zijn de drivers in beide koptelefoons even groot, komt de batterijduur van dertig uur overeen en is het gewicht van 252 gram nagenoeg hetzelfde. Die accuduur is met de actieve ruisonderdrukking aan, die eveneens op beide koptelefoons aanwezig is. Zet je die functie uit, dan moet je de vijftig uur met gemak redden.

De Sony WH-XB910N heeft tevens een inklapbaar design, waardoor je hem heel gemakkelijk in de meegeleverde carry case meeneemt. Het design voelt hoogwaardig aan. Als je hem vast hebt, dan heb je niet het idee met een goedkopere koptelefoon te maken te hebben. De knoppen achterop zijn goed bereikbaar en verschillen genoeg van elkaar om ze op gevoel te kunnen onderscheiden. In beide gevallen is er verder ondersteuning voor DSEE (voor het opschalen van de audiokwaliteit), nfc en een bedrade verbinding via een stereokabel.

De verschillen zitten hem in het bereik. Daar waar de duurdere WH-1000XM4 van 4 naar 40.000 Hertz gaat, bereikt de Sony WH-XB910N ‘slechts’ 7 tot en met 25.000 Hertz. Daarnaast is het aantal decibel iets lager, maar dat zul je wellicht niet merken zonder ze direct met elkaar te vergelijken. Over vergelijken gesproken: het is wellicht een beetje flauw beide koptelefoons zo naast elkaar te leggen. Echter, de WH-1000XM4 daalt de laatste tijd in prijs, waardoor je je mag afvragen of je toch niet liever een paar tientjes extra neerlegt voor een superieur model.