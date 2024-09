Verslag: Fabrieksbezoek en test Siltech Royal Single Crown kabelserie – deel 2

De kabels

Gelukkig wordt het bijzondere karakter ook door de kabels zelf in optima forma uitgedragen. Want hoewel de forse, hoekige aluminium kabeldelen van Siltechs top-of-the-line Triple Crown-serie mij in eerste instantie nog niet zo aanstonden – gewend als ik was aan de ronde vormen van voorganger Royal Signature –, is de nieuwe realisatie in diepzwart, met goudkleurig typeplaat-

je in combinatie met de donkerblauwe kous en het lichte blauw van de kabeluiteinden, ronduit schitterend! Sterker nog, ik vind het zelfs zo geslaagd dat Siltech met deze nieuwe reeks, uitgebracht ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum, misschien wel de mooiste Siltech-kabels ooit zijn. Nu moet ik wel bekennen dat ik dit uiterlijk ook koppel aan de bizar goede weergavekwaliteiten, waarover later meer. Qua kabels heb ik gedurende lange tijd via D&D Audio (o.a. de Siltech- en Crystal Cable-distributeur voor de Benelux) de beschikking gekregen over een groot deel van het uitgebreide programma. Hieronder interconnects die op mijn verzoek in de RCA-uitvoering zijn geleverd (XLR is uiteraard ook verkrijgbaar), een AES/EBU digitale kabel, een set luidsprekerkabels van 2 x 3 meter en een drietal powercords. Niet aanwezig waren de phonokabel, netwerkkabel en USB-kabel. Maar gezien de grote variëteit die wél aanwezig was, is absoluut een sluitende mening over deze kabelserie te vellen.