Review: Sony HT-S2000 soundbar

Audioweergave

De Sony HT-S2000 biedt in tegenstelling tot verschillende andere Dolby Atmos-soundbars geen hoogtespeakers die schuin in de behuizing staan en zo audio via de muren en/of het plafond naar de luisterpositie sturen. In plaats daarvan maakt Sony gebruik van vijf recht naar voren gerichte drivers die zorgen voor de lage tonen, de middentonen en hoge tonen. We kunnen eigenlijk spreken van een stereo-opstelling, maar in combinatie met een slim algoritme en Sony’s eigen audiotechnieken moet hiermee toch een omringende audio-ervaring zoals Dolby Atmos dat kan bieden gecreëerd kunnen worden.

En eerlijk is eerlijk, toen we de Sony uit de doos haalden waren we hier niet echt van overtuigd, maar eenmaal aangezet en direct een Atmos-film opgezet waren we toch positief verrast. Ondanks dat er ‘maar’ vijf drivers aanwezig zijn en ze allemaal naar voren wijzen weet de HT-S2000 een soundstage neer te zetten die aardig breed en diep is. Nee, er vliegt geen helikopter over je hoofd zoals dat met plafondspeakers het geval is. En nee, de auto’s rijden je niet aan de zijkanten voorbij zoals dat met surroundspeakers het geval is. En ook nee, een Dolby Atmos-soundbar met dedicated hoogte-speakers bereikt een beter effect. Maar voor al deze opties moet je beduidend meer geld uitgeven. De HT-S2000 weet zonder al die extra’s toch te overtuigen, mits de ruimte niet te groot is en je verwachtingen niet te hoog zijn. Een Atmos-film wordt met deze soundbar daadwerkelijk tot leven gebracht, klinkt dynamisch en biedt voldoende spanning om ervan te kunnen genieten. Voor de vergelijking hebben we de HT-S2000 even naast de Sonos Beam (Gen 1) gezet en hoewel het verschil niet groot is kiezen we qua diepte en onderdompeling toch voor de HT-S2000. Die brengt het geheel net wat meer naar voren en tot leven.

Luisterend naar de lage tonen dan is de Sonos Beam net wat agressiever maar voor beide soundbars geldt dat de echte bass-fanaat een draadloze subwoofer zal moeten toevoegen. De HT-S2000 biedt voldoende voor een filmavondje op de bank maar zal je niet van die bank doen trillen of dat doordringende rollende effect bieden, maar wat ons betreft doet dit geen afbreuk aan de spanning tijdens intense scenes. Dialogen zijn daarnaast goed verstaanbaar en hoge tonen komen helder en strak over. Zetten we het volume wat verder open dan houdt de HT-S2000 ook goed stand. De totale weergave blijft in balans en gecontroleerd, al kunnen hoge tonen soms ietwat hard en schel overkomen. Helaas is er geen equalizer aanwezig om dit zelf aan te passen.

Voor muziek is de HT-S2000 een prima soundbar maar eigenlijk moeten we het apparaat dan zien als veredelde bluetoothspeaker. Je kunt muziek afspelen via je televisie (en HDMI), maar dan heb je dus bijvoorbeeld de Spotify-app nodig op je televisie. Een eenvoudigere manier is via bluetooth, maar dan is de kwaliteit weer niet je van het aangezien je bent aangewezen op de AAC-codec. Voor de weergave van muziek kiezen we eigenlijk altijd voor een pure stereoweergave, precies zoals de muziek bedoeld is. En op dit vlak komt de eerder vergeleken Sonos Beam toch wat beter naar voren, al is het verschil weer niet groot. De Beam trekt de soundstage iets breder en weet net wat meer detail en een betere plaatsing mee te geven aan individuele onderdelen van de audiotrack. Dat neemt echter niet weg dat de HT-S2000 meer dan prima klinkt en voor 90 procent van de gebruikers weinig te wensen over zal laten. Op zowel een laag volume voor in de achtergrond als een hoog volume voor een gezellig avond kun je comfortabel naar je favoriete muziek luisteren. De stereoweergave is warm, levendig, voorzien van voldoende detail en redelijk wat bass.

Stereocontent kan echter ook wat breder en dieper getrokken worden middels Sony’s Sound Field-technologie. Het is en blijft persoonlijke smaak – en het is niet mijn smaak voor muziek – maar we moeten toegeven dat Sony met deze techniek fraaie dingen kan doen. Als je de voorkeur geeft aan een wat ruimtelijkere weergave die meer ‘omringt’ dan loont het zich deze optie aan te zetten. Waar wij wel deze optie graag voor activeren is bijvoorbeeld een film of serie die in stereo uitgezonden of gestreamd wordt. De Sound Field-techniek gaat daar dermate subtiel maar overtuigend mee om dat het de kijk- en luisterervaring absoluut verbeterd. Ook hier geldt weer de disclaimer dat het niet ineens echt surround wordt, maar dat beetje diepte en hoogte dat toegevoegd wordt maakt een film of serie een stuk spannender en je wordt er veel dieper ingetrokken.