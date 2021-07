Review: Sonus faber Sonetto I en II monitorluidsprekers

Traditie & cultuur

Voor de naam van de nieuwste modellen van Sonus faber zocht het bedrijf in de rijke cultuur van Italië en kwam naar voren met de naam Sonetto. Een sonnet is de oudste vorm van een muziekstuk met een poëtische inslag en betekende letterlijk ‘geluid melodie’. Het beschrijven een luidspreker op deze manier vraagt om kwaliteit, zichtbaar in de afwerking die elke Sonus faber onderscheidt van de concurrentie, maar het moet tevens terug te vinden zijn in de weergavekwaliteit. De Sonetto I en zijn grotere familielid de Sonetto II zijn afgeleverd en hebben inmiddels de nodige uren staan draaien in twee opstellingen.

De Sonetto I en II kennen vele overeenkomsten, het zijn monitoren om op een stand te zetten, bij voorkeur de eigen stands van Sonus faber, al was het maar omdat de Sonetto van bovenaf gezien een luitvorm heeft en naar achteren steeds smaller wordt waardoor de stand de vorm moet volgen. In uiterlijk komen we elementen tegen die typisch des Sonus faber’s zijn zoals het met de hand gestikte leer aan de bovenkant, zware aansluitklemmen en verzonken drivers. Veel is ‘geleend’ van de duurdere Olympica modellen voor de Sonetto, met name is dat terug te vinden in de drivers. Alle Sonetto modellen gebruiken dezelfde tweeter, een gelijksoortige woofer welke van de Sonetto II een stukje groter is dan in de I, hebben een reflexpoort aan de voorkant en worden net zoals alle modellen in de Sonetto lijn volledig in Italië geproduceerd. De toegepaste tweeter is gemaakt voor een hoge resolutie met zijn gedempte apex dome (Damped Apex Dome). De tweeter heeft een 29 mm zachte dome met daarvoor een faseplug. De tweeter is met behulp van viscose elastisch materiaal in de baffle vastgezet. Heeft de Sonetto I een 150 mm woofer, de Sonetto II laat 165 mm noteren. De woofers zijn voorzien van een gegoten basket met minimale compressie, een eigen ontwerp van Sonus faber en bezitten een conus bestaande uit een mix van cellulose pulp en natuurlijke vezels. Een mengsel samengeperst, daarna op een natuurlijke manier gedroogd voor zoals Sonus faber zelf zegt: “een natuurlijke weergave, ultra dynamisch gedrag en een hoge mate van lineariteit”. De cross-over frequentie ligt voor beide types op 2500 Hz en in het filter is een compensatie aangebracht om te zorgen voor een vriendelijke versterkerbelasting. Het frequentiebereik van de Sonetto II loopt 3 Hz verder door naar beneden ten opzichte van de Sonetto I en gaat tot 42 Hz. Sonus faber geeft geen grenzen op voor het frequentiebereik dus dat zegt niet veel. De impedantie van de Sonetto’s is laag met 4 Ohm en een rendement van 87 dB vraagt om een versterker die rustig over de 100 Watt heen mag schieten. De Sonetto II meet 40 x 25 x 33,5 cm (HxBxD), op de stand is de hoogte 113 cm. De Sonetto I is kleiner en komt tot 36 x 22 x 30,5 cm, of op de stand 109 cm. Gewichten zijn respectievelijk 6,8 en 5,5 kilo per stuk zonder stand. De reeks is compleet te maken met drie vloerstaande modellen, twee center luidsprekers en een on-wall. De Sonetto I kost u in hoogglans zwart, zijdeglans wit of in walnoot fineer € 749,- per stuk en de Sonetto II noteert € 999,- per stuk. Stands komen op € 225,- per stuk voor de I of de II.