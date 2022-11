Review: Sonus faber Guarneri Tradition – Amore per la vita

De trombone op Interludes

Degenen die recent de High End in München hebben bezocht konden haar daar in levende lijve ontmoeten: de inmiddels wereldberoemde Amerikaanse jazz-zangeres Lyn Stanley. Lyn produceert met regelmaat zeer audiofiele opnamen, waaronder analoge via Studer recorders. De sacd ‘Interludes’ (AT Music 3104) is voor elke audiofiele jazz-liefhebber een must have. Al in de eerste track ‘How long has this been going?’ horen we naast de lage zwoele stem van Lyn een trombonist in een solopartij, ook in een relatief laag register. Toch laten de Guarneri’s hier geen versmelting of onduidelijkheden horen, maar twee perfect bij elkaar passende muziekfrases. Bij de tromboneweergave was duidelijk weer merkbaar dat de Guarneri’s weliswaar neutraal klinken, maar wel met iets vols. Het is niet dat het warmer wordt, eerder dieper, alsof kleuren net iets intenser zijn.