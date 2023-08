Review: Sonus faber Serafino Homage – Italiaanse adel in Buren

Lang Lang

Dan komt de kers op de taart. Het prachtige cd-album ‘Live in Vienna’ (Sony Music 88697719002) van de Chinese pianist Lang Lang is live on stage door Sony opgenomen in de best denkbare audiofiele kwaliteit. De weergave van de speciaal geprepareerde Steinway & Sons-concertvleugel in een van Europa’s mooiste akoestische concertzalen, de Wiener Musikvereinssaal, is een ware belevenis. Sowieso in het echt, maar ook via de Sonus faber Serafino Homage. Eerst wordt geluisterd naar een compositie van Isaac Albéniz (1860-1909), uit ‘Iberia’, boek 1. In het eerste deel Evocatión excelleert Lang Lang met sprankelend spel. Hier hoor ik een andere kwaliteit van de Serafino. Dit is een van de weinige middelgrote luidsprekers die ook fluisterstille passages goed weergeeft. De bassnaren van de Steinway & Sons zijn warm en vol, het hogere deel van het toetsenbord laat volop boventonen horen in de zaalakoestiek, met af en toe applaudisserend publiek in een breed stereobeeld. De combinatie van kwalitatief hoogwaardig bronmateriaal en de Serafino is wat je als audiofiel wil. Het in Wenen gegeven recital van Lang Lang is overigens ook verkrijgbaar als high resolution download.