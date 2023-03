Review: Sonus faber Lumina V – Muzikale designluidsprekers uit Italië

Stereo en surround

De Lumina V die we hier testen is de grootste vloerstaander uit deze luidsprekerfamilie. Er zijn nog vier andere modellen beschikbaar: de slankere Lumina III en twee boekenplankspeakers (de Lumina I en II). De Lumina C1 is een toegewijde luidspreker voor het centerkanaal in een surroundopstelling. Wie een thuisbioscoop wil bouwen met deze speakers vindt bij Sonus faber bovendien het nodige qua subwoofers. Met name de Gravis I en II zijn subs die qua afwerking en weergave goed met de Lumina’s samenwerken. Ze zijn misschien ontworpen om qua fineren helemaal bij de duurdere Sorrento-lijn te passen, maar zeker de walnoot-uitvoering van de Gravis I en II is zo fraai dat je ze graag in je woonkamer parkeert bij de Lumina’s.

Ondanks zijn status als topmodel in de Lumina-lijn, is de V niet overdreven groot. Het is net geen 105 cm hoog met een bescheiden breedte van 28 cm. We vonden het allesbehalve groot of log overkomen (al is het met 22 kg allesbehalve een pluimgewicht). Als je toch iets nog slanker zoekt, dan is de Lumina III een gestroomlijnder verschijning. Maar dit is toch een geval waarbij ook de grootste vloerstaander nog een ranke verschijning blijft – bij heel wat concurrenten is die topper vrij breed en plomp.