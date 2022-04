Review: Sonus faber Omnia – een streepje design en veel luisterplezier

Gemaakt om gezien te worden

Sonus faber en design, de verwachtingen kunnen niet anders dan hooggespannen zijn. Het Italiaanse merk heeft nu eenmaal op dat vlak een reputatie hoog te houden. Niet enkel qua fraaie lijnen en het vormenspel, maar ook qua materialenkeuze en de afwerkingsgraad zoekt het Italiaanse merk vaak een vorm van gesofistikeerde luxe op. Dat stukje erfgoed laat het merk niet los om even te scoren met een lifestyleproduct. De Omnia is overduidelijk trouw aan het DNA van het merk. En dat merk je meteen tijdens het uitpakken, wanneer je een toestel ontdekt dat tot in de fijnste punten is afgewerkt.

De Omnia is ontworpen om een echte blikvanger te zijn. Dat klinkt sommigen misschien net als vermomde kritiek in de oren, maar we willen zeker niet stellen dat het toestel uitpakt met schreeuwerige of kitscherige designuitspattingen. Integendeel, Sonus faber poogt je te verleiden met een origineel afgerond trapeziumvorm dat de fabrikant polyhedrisch oftewel veelzijdig noemt. Een bijzonder verschijning, elegant afwerkt met een paneel bovenaan met nerven in een V-vorm. Het doet ons meteen denken aan het hippe visgraadparket dat nu weer in de mode is. Visueel wordt het geheel nog unieker door de voet die quasi onzichtbaar verbonden is met de speaker. Het lijkt net alsof de Omnia boven het tv-meubel zweeft.

Dit is geen ordinaire soundbar of een draadloze luidspreker zoals je dertien in een dozijn hebt. Een outspoken design betekent natuurlijk ook dat sommigen dit toestel niet mooi zullen vinden. Lovers én haters, die zul je altijd hebben. Sonus faber heeft in elk geval het nodige gedaan om de Omnia zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Wat ons betreft ademt het apparaat veel luxe en verfijning uit, en biedt het bovendien iets significant anders dan voorname rivalen als de Naim Mu-so of de Bowers & Wilkins Zeppelin.

Overigens zijn er twee kleuredities van de Omnia. De uitvoering die wij ontvingen om te testen pronkte met een bovenkant uit meerdere lagen walnoothout, maar er is eveneens een donkere graphite-editie beschikbaar. Die ziet er ook wel intrigerend uit.