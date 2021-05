Review: Sennheiser IE300 – in-ear van grote klasse

Draagcomfort Sennheiser IE300

Aangezien Sennheiser met de 299 euro kostende IE300 volledig inzet op geluidskwaliteit laat ik mijn mobiele telefoon als bron voor deze recensie links liggen. Op mijn Samsung tablet is USB Audioplayer Pro geïnstalleerd, hierop sluit ik een AudioQuest Dragonfly Red DAC/hoofdtelefoonversterker aan. Op deze manier is het mogelijk hires downloads te beluisteren, en via Tidal in hoge kwaliteit te streamen. Alles bij elkaar een combi die in staat moet zijn om de kwaliteiten van deze Sennheiser IE300 aan het licht te brengen.

Het laatste jaar heb ik, net als vele anderen, grotendeels thuis gewerkt. Om muziek luisteren gemakkelijk te kunnen combineren met het voeren van een telefoongesprek is er veel gebruik van bluetooth in-ears. In eerste instantie een goedkoop setje van Sony, later een set Teufel Airy HD die al veel beter presteerde en buitengewoon comfortabel zaten. De laatste tijd mocht ik genieten van de Devialet Gemini in-ears die qua geluidsweergave de Teufel Airy met gemak de baas zijn, niet vreemd gezien het flinke prijsverschil. Het is dan ook even wennen om het comfort van draadloos verbonden zijn met de bron los te laten. Daar komt bij dat deze IE300 van Sennheiser gebruik maakt van flexibele en verstelbare oorhaken die er voor zorgen dat de earbud goed in je oor blijft zitten. Echter de combinatie oorhaak en bril zorgt er voor dat de gewenningsperiode wat langer is en ik me eigenlijk altijd bewust ben van het feit dat ik ‘oortjes’ draag.

De eerder genoemde kabel is niet alleen van uitstekende kwaliteit maar bovendien bijzonder flexibel wat het draagcomfort weer ten goede komt. Eenmaal gekozen voor de best passende siliconen of schuim dopjes sluit de IE300 uitstekend af voor omgevingsgeluid zonder noise-cancelling.