Review: Primare DM36 – Een portie extra resolutie

Een DAC-module die een eigen review krijgt? Dat klinkt misschien wat exorbitant, maar belangrijk om te weten is dat deze DM36-module past in meerdere bestaande Primare-(voor)versterkers. Het is de opvolger van de DM35-kaart die al een aantal jaren op de markt is en te vinden was in een aantal versterkers.

De grote verandering is dat Primare met de nieuwe kaart de overstap maakt van een delta-sigma-chip van AKM naar eentje van ESS. Wie een beetje thuis is in de wondere wereld van DAC-chips weet dat dit best wel impactvol kan zijn. Elke DAC-bouwer heeft een eigen architectuur en legt andere klemtonen. Dat maakt het heel interessant om de oude en nieuwe kaart met elkaar te vergelijken.

Er is ook dit: de nieuwe DAC-kaart zit vanaf nu standaard in de nieuwe uitvoeringen van de PRE35-voorversterker en de I25- en I35-geïntegreerde versterkers. Dat betekent dat je deze review eveneens kunt lezen als (in dit geval) een nieuwe review van de PRE35. De stap naar de DM36 heeft immers een significante impact op de weergave van dit apparaat. De Primare DM36 heeft een adviesprijs van 899 euro.