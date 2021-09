Review: Primare PRE35 voor- en A35.2 stereo eindversterker

Ultieme prijs-kwaliteitverhouding

Nog maar een jaar of tien geleden was het vreemd om een DAC-gedeelte in een geïntegreerde versterker aan te treffen. Een situatie die in de afgelopen jaren razendsnel is veranderd, want inmiddels bijna iedere versterker van de bekende grote fabrikanten beschikt wel over een geïntegreerde DAC en zelfs netwerkfaciliteiten. Dat ik voor deze test in goed overleg met Primare toch op de minst uitgebreide basisuitvoering zonder deze extra voorzieningen ben uitgekomen, heeft met een aantal aspecten te maken.

Enerzijds is de prijs meteen een forse € 1.000,- lager dan de PRE35 in zijn meest uitgebreide PRISMA-uitvoering. Daarbij biedt het klankmatig nog steeds voordelen wanneer je digitale complexiteit uit een (voor)versterker weert, en zijn er ook vandaag de dag nog steeds genoeg mensen die een mooie losse DAC en/of streamer bezitten. Toch is het anno 2019 best bijzonder dat Primare naast de geïntegreerde versterkers ook nog steeds bij iedere modelserie de aloude voor- en eindversterker oplossing aanbiedt.

Hoewel de verkoop van alles-in-een audio-oplossingen al jarenlang verkooprecords laat noteren, vindt het dappere en prettig eigenwijze Zweedse merk nog steeds dat voor- en eindversterkers door hun hogere prestatieniveau bestaansrecht hebben. Daarbij bieden ze de grootste flexibiliteit, is er maximale ruimte voor een brede aansluitingsvariëteit en bevatten losse componenten altijd een eigen en geheel onafhankelijke, voor het desbetreffende apparaat geoptimaliseerde voedingsschakeling. Kers op de taart is dat in het geval van Primare de koper zelfs ook nog de keuze heeft om ieder model in drie verschillende uitrustingsniveau’s te verkrijgen.