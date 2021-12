Review: Philips Fidelio L3 – Je eigen warme bubbel onderweg

Strak en comfortabel

Wat krijg je nu als je gaat voor de Fidelio L3? Een elegante, wat understated hoofdtelefoon met interessante eigenschappen , zoals ruisonderdrukking die zich aanpast aan wat je doet (zitten of wandelen) en ondersteuning voor een betere audio-overdracht met de aptX-codec. De autonomie is bovendien zeer goed: 32 uur mét NC ingeschakeld. Dat maakt de Fidelio L3 meteen een van de beste in zijn klasse. Instellen met een Android-telefoon gaat ook heel snel, merken we. Als we de L3 in de buurt van een Samsung Galaxy S21 brachten, kregen we meteen een popup en waren we met een paar tikken klaar. En nog straffer: toen we een Galaxy Z Fold2 vastnamen, werd de koppeling automatisch overgezet. Dat heeft te maken met de Fast Pair-functie in Android.

Minder bekend is dat de ‘nieuwe’ Philips Audio de traditie van de oude Philips verderzet en zelf producten ontwikkelt. Dat klinkt misschien merkwaardig om te vermelden, tot je weet dat vele consumentenmerken eerder opteren om snel-snel een hoofdtelefoon te ontwikkelen (of gewoon een product aankopen bij een OEM). Dit is ook waarom je bij bepaalde (goedkopere) merken enorme prijs- en kwaliteitsverschillen tussen verschillende producten kunt tegenkomen. Philips gedraagt zich met name met Fidelio-producten bijna als een audiofabrikant uit een hoger segment, al blijft het wel een consumentenmerk waarbij prijs-kwaliteit altijd in een zekere verhouding moet blijven. Waarom we dat allemaal expliciet vermelden? Omdat Philips wel een heel duidelijke visie heeft over hoe een Fidelio-product moet klinken.