In deze review kijken we naar de Voice 22, de allereerste luidsprekers van MOON. Wie goed thuis is in de hifi-wereld zal nu even opkijken, want speakers zijn niet iets wat voorheen op het menu stond bij het Canadese merk. Integendeel, het stond net bekend om heel complementair te zijn bij de meeste weergevers. En toch wou de fabrikant zijn “eigen stem” laten horen. Dat doen ze nu met de Voice 22-luidsprekers. Ze zijn los te koop voor 3.000 euro per paar, maar vormen eveneens een mooi geheel samen met de MOON ACE (4.090 euro). Deze alles-in-één streamingversterker is een bestaand apparaat dat alles wil doen en uitgerust werd met het MiND2-platform, veel ingangen en een compactere bouw. Huiskamervriendelijk, dat mag je gerust stellen.

De combinatie van de compacte MOON-luidsprekers en de even slanke versterker is bedoeld om muziekliefhebbers te lokken die geen uitgebreid systeem in de woonkamer wensen. Er is dus meer aan de hand dan een hifi-merk dat voor het eerst luidsprekers uitbrengt. Wat we hier bekijken is eveneens een volledig kant-en-klaar pakket. We bekeken dit systeem in kader van de jurering voor de EISA Awards. Door de leden van deze organisatie kreeg de combinatie van de MOON-speakers en de ACE een EISA Award voor het beste High-end Stereo Systeem.

Ken je MOON nog niet? Aanvankelijk is het misschien even verwarrend: MOON is het merk, maar het bedrijf er achter heet Simaudio. Helderder wordt het als je weet dat MOON gecreëerd werd om de referentieproductie van het Noord-Amerikaans bedrijf een eigen naam te geven. Officieel is het dan ook ‘MOON by Simaudio’, maar om de review leesbaarder te houden schrijven we gewoon ‘MOON’.