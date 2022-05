Review: MOON 780D v2 Streaming DAC

MOON Technologie

Van binnen zitten een aantal eigen MOON ontwikkelingen die deze 780D v2 de bijzondere machine maken die hij is. Allereerst is daar de in een eigen behuizing gestoken MHP module, oftewel de MOON Hybrid Power voeding. Deze bevat zowel een lineair analoog voedingsdeel als een hoogwaardige (digitale) switch mode power supply. Sommige schakelingen werken nu eenmaal beter met de ene of de andere voeding, en MOON laat niets aan het toeval over. Verderop in de schakeling zitten overigens nog twaalf aparte voltage regulatoren. Twee daarvan zijn zelf ontwikkelde M-LoVo types (MOON Low Voltage Regulation) en vier ervan zijn voorzien van i2DCf (Independant Inductive DC Filtering). Hierdoor krijgt elk onderdeel de schoonst mogelijke en meest stabiele gelijkstroom aangevoerd. Zoals al eerder opgemerkt profiteert met name de Clock van een constante en stabiele aanvoer van stroom, en dat is voor de temperatuurgereguleerde 150 Femtoseconde Clock in de 780D v2 niet anders. Deze Clock zorgt voor een extreem lage jitter, en daardoor een schoner en natuurlijker klinkend signaal. De toegepaste ESS ES9018S Sabre32 32-bit Hyperstream™ DAC chip is dubbel uitgevoerd in een differentieelschakeling. Het linker en rechter kanaal hebben elk hun eigen, perfect op het andere kanaal afgestemde DAC. De digitale inputs kunnen allemaal PCM signalen met een samplingfrequentie tussen 44.1 en 384 kHz ontvangen, met een bitdiepte van 16, 24 of 32 bits. Naast PCM speelt de 780D v2 ook DSD 64, DSD 128 en DSD256, en is hij zowel decoder als renderer (dus volledige unfold) voor MQA gecodeerde bestanden.

En dan komen we bij de tweede ‘eigenwijze’ factor. MOON heeft namelijk afgezien van het toevoegen van allerlei DSP functies. Dus geen interne upsampling, geen instelbare filters, geen convolutie, room correction of parametrische EQ… helemaal niets. De digitale signalen die binnenkomen worden in hun eigen resolutie zo goed mogelijk verwerkt, en daar blijft het bij. Net als het weglaten van een kleurendisplay is dit – met name uit marketing-oogpunt – een opmerkelijke beslissing. Want audiofielen zijn tegenwoordig gewend dat ze ‘controle’ hebben over hun digitale signalen. Analoge toonregeling op hun versterkers is een absolute no-go, maar vijftien verschillende filters in hun streamer hebben ze wél nodig, blijkbaar. MOON heeft echter bedacht dat al dat ge’tweak’ leidt tot onnodige afleiding van waar het feitelijk om draait: de muziek. Zij zeggen feitelijk: beter dan dit kunnen wij het niet maken, hier zijn we trots op dus hier moet je het mee doen. Ik vind dat eerlijk gezegd wel een geruststellende gedachte. Ik heb bij mijn eigen streamer, die wél over filters en andere DSP functies beschikt, éénmalig het filter van mijn keuze ingesteld en er daarna nooit meer naar omgekeken. En dat bevalt me prima.

Wat dat betreft is het pikant dat MOON de luisteraar wél de mogelijkheid biedt om de absolute fase van het digitale signaal aan te passen. Ik weet dat sommige audiofielen daar, vanuit de tijd dat de grote muzieklabels nog hun eigen studio’s hadden, heel erg prijs op stellen. Er circuleren zelfs kopieën van een ooit in een hifi magazine afgedrukt lijstje waarin de absolute fases van de verschillende muzieklabels staan vermeld. Maar die tijden zijn voorbij. Vrijwel alle eigen studio’s van de labels zijn opgedoekt om kosten te besparen, en de ‘absolute fase’ van vaak op verschillende locaties opgenomen en nabewerkte moderne muziekproducties is dus ook letterlijk ‘all over the place’. Albums hebben soms per track een andere absolute fase, en het komt zélfs voor dat binnen een track sommige spóren een andere fase hebben. Alleen weet je dat als luisteraar niet, en dus zou je voor elke afzonderlijke track moeten luisteren en uitproberen welke absolute fase het beste klinkt. Als je daar lol in hebt is dat prima natuurlijk, maar dan luister je tóch weer naar hoe het klinkt en niet naar wat je hoort. De enige reden waarom deze functie nuttig kan zijn is wanneer je de 780D v2 aansluit op een voorversterker van een ander merk, waarvan de gebalanceerde inputs in andere fase staan dan de gebalanceerde output op de 780D v2. Dat komt namelijk voor, maar daar kun je ook speciale ‘reverse cables’ of adapters voor kopen die dat heel effectief oplossen. Ach, wat zeur ik eigenlijk over details. Ik gun MOON deze opmerkelijkheid, en wie voor elk album of elke track steeds een paar stappen diep in het menu wil duiken om de fase aan te passen, die heeft mijn zegen.