Review: Marantz MODEL 60n – Gezelligheid troef

Songfestival via HEOS

Het instellen van de Model 60n verloopt op dezelfde manier als andere HEOS-apparaten. Het is een helder proces, waarbij een stappenplan in de HEOS-app je uitlegt wat je moet doen. Aangezien je achteraan een knopje moet indrukken, doe je dit best vooraleer je hem helemaal in een hifi-meubel schuift. Na het installeren kun je de Model 60n een eigen naam geven, wat handig is als je meerdere HEOS-toestellen wil bedienen. De Marantz-versterker kan immers samenwerken met heel diverse toestellen en speakers, zoals de Home-speakers van Denon. Via de HEOS-app kun je elk afzonderlijk bedienen of ad hoc koppelen zodat ze dezelfde muziek spelen.

De HEOS-app werd begin dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Een stap vooruit, vooral als je iemand bent die graag met presets werkt. Sterktes van het platform blijven dat je hi-resbestanden kunt afspelen en dat je makkelijk aangesloten bronnen (zoals het tv-geluid) kunt streamen naar andere HEOS-apparaten. Als iedereen in de woonkamer de kitsch van het Eurosongfestival ondergaat, dan kun je bij het halen van wat gerstenat in de keuken via een Home 250 blijven genieten van (of moet dat zijn: lijden door) de IJslandse inzending.

In de HEOS-app vind je een aantal streamingdiensten, internetradio en kun je de fysieke ingangen bedienen. Het lijstje diensten is echter niet enorm lang. Gelukkig wordt dat gecompenseerd door een lange lijst alternatieven: AirPlay 2, Bluetooth, UPnP, Spotify Connect, Tidal Connect en nu dus ook Roon.