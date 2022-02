Review: Magico A1 monitor luidsprekers – Wolf in schaapskleren

Luisteren

Op het moment dat ik achtereenvolgens de verschillende opstellingsvarianten achter elkaar benut, ben ik oprecht verbaasd over de mooie balans die bij ieder soort opstelling gehandhaafd blijft. Natuurlijk hoor je meer laag als je een luidspreker dichter naar de wand schuift en wordt het stereobeeld breder of smaller als je de luidsprekers verder of juist minder ver uit elkaar plaatst. Maar het gaat niet snel fout of wordt samenhangend en dat is een heel waardevol iets voor dagelijks ‘familiegebruik’. Kortom een mooi voorbeeld van een fabrikant die behalve compromisloze top high-end luidsprekers bouwen, nu ook duidelijk (veel) meer rekening met de dagelijkse praktijk heeft gehouden. Ook mooi en heel goed daarbij passend, is dat deze kleinste Magico zijn eigenaar niet meer meteen afstraft wanneer de keten of opstelling nog niet optimaal is. Ja, er is nog steeds veel informatie te horen en een watje is het dus nog steeds niet. Maar je moet het wel heel bont maken wil het echt doorslaan in onprettig of fout. Eerder in het verhaal had ik het al over het lage rendement van 84 dB. Maar de reden waarom deze keuze door het ontwerpteam is gemaakt, betaalt zich duidelijk terug in de bijna absurde breedbandigheid. Want wat te denken van een frequentiebereik wat loopt tot 50 kHz in het hoog en in het laag werkelijk de 35 Hz aan weet te tikken. Wat je dan vooral bij het luisteren ervaart is een regelrechte zinsbegoocheling. Je ziet een paar kleine maar wel top afgewerkte luidsprekers, maar hoort een weergave die echt bij een serieus vloerstaand model past! Daarbij is het laag ook nog eens bijzonder goed gedefinieerd en mooi snel qua impulsweergave. Toch krijgt de A1 vooral mijn handen op elkaar omdat het ook nog eens erg ‘lekker’ klinkt. Nu is lekker natuurlijk een vreselijk subjectief begrip. Maar het zegt wel veel over het gevoel wat zo’n luidspreker met muziek kan doorgeven. Zoals verwacht van een echte Magico, komt ook bij dit instapmodel de weergave zeer goed los van de overigens alleen in zwart verkrijgbare luidsprekers. Ook breedte en diepte zijn helemaal zoals je het ook zou verwachten van een model uit deze prijsklasse. Zijn er ook nog nadelen te noemen? In principe niet echt, want deze Amerikaanse fabrikant heeft duidelijk veel tijd en moeite in deze luidspreker gestoken. Maar ga je echt heel strikt naar iedere eigenschap afzonderlijk luisteren, dan zijn er altijd wel luidsprekers te vinden die in bepaalde deelgebieden nog net wat verder gaan. Maar neem ik de weergave als totaal, dan zijn dit gewoon enorm goede monitoren. Ontwerpen waarbij industrieel ontwerper en eigenaar Alon Wolf heel puik werk heeft verricht door hun best betaalbare weergever, ook de meest veelzijdige te maken. Dat dit ook nog eens met behoud van alles wat het merk zo groot heeft gemaakt kan worden vergezeld, is de kers op de taart.