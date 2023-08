Review: LG SC9S – Soundbar met sterke LG tv-integratie

De SC9S-soundbar is een van de high-end soundbars waarmee LG dit jaar filmliefhebbers en gamers wil verleiden. Naast de obligate ondersteuning voor Dolby Atmos en aardig wat streamingopties (waaronder Chromecast), zijn er zijn wel wat ongewonere aspecten aan dit toestel. De grote blikvanger is de aanwezigheid van een derde hoogtespeaker aan de bovenkant. Dit toestel levert dus 3.1.3. Dat is relatief uniek – en ook wel intrigerend, gegeven dat de nieuwste surroundformaten eigenlijk geen ondersteuning bieden voor een derde hoogtekanaal vooraan.

De LG SC9S is, zover we weten, bovendien de eerste soundbar met een IMAX Enhanced-label. En aangezien IMAX Enhanced DTS:X-geluid omvat, weten kenners meteen dat de soundbar naast Dolby Atmos dat rivaliserende formaat ondersteunt. Of dat echt belangrijk is, hangt af van welke soort content je graag consumeert. DTS is relevant voor gaming en liefhebbers van oudere films op Blu-ray, streamingdiensten zitten vooralsnog in het Dolby-kamp. Ook weer van de partij bij deze LG is een bijdrage van hifi-merk Meridian tijdens het ontwikkelen. De partnership tussen de Koreanen en het Britse bedrijf bestaat al jaren en leverde in het verleden mooie dingen op.

Toch is de SC9S niet bedoeld als een ultieme homecinema-oplossing. Het is eerder een compact toestel dat de vele kanalen van een Atmos-soundtrack terugbrengt naar 3.1.3. Volledige omhulling is dus niet meteen de bedoeling, al kun je wel investeren in extra draadloze speakers om hiervoor te zorgen. LG legt bij dit toestel met name de klemtoon op heldere dialogen die uit de mix treden en lijken uit het scherm te komen. Niet onterecht, want het is inderdaad belangrijk. De LG SC9S heeft een verkoopadviesprijs van 999 euro.