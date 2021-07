Review: LG DSP8YA – soundbar met goede muziekprestaties

HDMI 2.1 voor next-gen gaming

De DSP8YA is duidelijk de opvolger van de DSN8YG die we vorig jaar bekeken; qua het industriële design zijn er amper verschillen te noteren. Een opvallend designelement blijven de afgeronde hoeken, waardoor deze soundbar net iets kleiner en zachter overkomt dan een klassieke staafvorm. Het is sowieso geen immens toestel, maar een middenklasser met typische lengte van 106 cm en een hoogte van minder dan 6 cm. Dat laat hem goed passen bij onze 55-inch OLED55C9 aan de muur, helemaal in verhouding. Van het industriële design van LG moet je houden, maar echt veel om je over te ergeren is er niet. De DSP8YA is nu eenmaal behoorlijk anoniem en onopvallend, iets wat veel mensen net verlangen van een soundbar. Klein minpuntje: het scherm met witte letters is weliswaar op knappe wijze verstopt achter de luidsprekerrooster vooraan, maar het blijft wel altijd actief. We hebben liever een display dat na enkele seconden zichzelf uitschakelt, zodat je aandacht op het tv-scherm gericht blijft. De getoonde informatie (de geselecteerde ingang) is bovendien niet zo nuttig, je moet bijvoorbeeld op een knop drukken om te zien in welk surroundformaat een signaal wordt aangeleverd.

De DSP8YA is wat dieper, zodat er plaats is voor twee extra luidsprekers aan de bovenkant. Zij zorgen voor de driedimensionele weergave die je kunt verwachten van een Dolby Atmos-soundtrack. Deze luidsprekers moeten vrij op het plafond gericht zijn. Je mag de DSP8YA dus niet wegschuiven in een tv-meubel of ver onder de tv. Net voor het scherm, dat werkt het best.

Aan de achterzijde vinden we de aansluitingen die we verwachten op dit prijspunt. De verbinding met je tv verloopt via een HDMI-poort die eARC-compatibel is. Daarnaast is er een tweede HDMI-ingang om bijvoorbeeld een console aan te sluiten. Dat mag zelfs een Xbox Series X of PS5 zijn, want de DSP8YA ondersteunt HDMI 2.1 waardoor een 4K/120- of 8K60-signaal verwerkt kan worden. Dat kom je nog niet zo vaak tegen op soundbars, ook niet bij 2021-modellen. De HDMI-ingang verwerkt daarnaast Dolby Vision, wat bevestigd werd toen we een Apple TV 4K (2021) op de soundbar hingen.