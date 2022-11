Review: KEF LS60 Wireless – Actieve streaming luidsprekers

Meer techniek

De woofers worden actief aangestuurd door een Klasse D-versterker van 500 Watt. De middentoner in de Uni-Q-driver heeft een eigen Klasse D-versterker van 100 Watt en de tweeter wordt aangestuurd met een Klasse A/B-versterker van eveneens 100 Watt. 700 Watt per luidspreker dus. De LS60 Wireless is overigens een gesloten systeem. Er is geen baspoort, daarom kunnen ze dicht bij de achterwand geplaatst worden. Een eventueel overschot aan lage tonen is via de app bij te regelen. Er zit overigens wel degelijk een opening aan de achterzijde, net boven de montageplaat van de in- en uitgangen. Die dient echter als convectie-uitgang voor de warmte van de ingebouwde versterkers. Tussen de behuizing en het voetje van de luidsprekers zit óók een opening. Daar wordt de koelere omgevingslucht ‘aangezogen’.

In passieve luidsprekers zit het scheidingsfilter tussen de versterker en de drivers. Bij de LS60 Wireless zitten de filters vóór de versterkers, die de aan hen toegewezen drivers daarom veel nauwkeuriger kunnen aansturen. In de LS60 worden de frequenties gescheiden met behulp van DSP, wat het bijkomende voordeel biedt dat fasedraaiingen binnen het audiosignaal – die onvermijdelijk optreden bij het scheiden van frequenties – kunnen worden gecorrigeerd. Ook dit draagt bij aan de natuurlijkheid en de coherentie van het ruimtelijk beeld. In de KEF Connect-app kun je deze fasecorrectie desgewenst uitschakelen. Of dat verstandig is leg ik verderop in het artikel uit.