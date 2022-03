Review: Keces Audio BP-5000 balanced power unit

De veiligheidsaarde

Het ground system (de veiligheidsaarde in onze woningen) is zelden volledig schoon. Sommige filters die we gebruiken dumpen ruis op de aarde. Dat geldt ook voor computers, zonnepanelen, audio/video apparatuur en allerlei andere elektronica. In een normaal elektrisch systeem (unbalanced) zoals dat in huizen aanwezig is, eindigt alle verzamelde troep op de aarde. Vaak is er in audiosystemen sprake van brom of van ground loops. De oplossingen hiervoor kennen allerlei vormen, zoals de toepassing van trafo’s tussen audioverbindingen, het gebruik van alleen symmetrische aansluitingen, de inzet van groundlifters en aardpennen. Groundlifters (cheaters) zijn erg gevaarlijk en wettelijk verboden, hoewel je daar wel een aardlus mee kunt blokkeren. Ondergetekende is niet roomser dan de paus en heeft ook wel eens een cheater ingezet. Maar dan tijdelijk om de oorzaak van een aardlus te zoeken. Het is bekend dat enkele gitaristen de toepassing van cheaters niet overleefd hebben. Aardpennen zijn alleen bedoeld als bliksemafleider. Ze hebben zelden een nulpotentiaal. Er staat altijd wel een paar Volt op de aarde en tussen apparaten kunnen grote potentiaalverschillen optreden. Het laatste is een reden om alle audio-apparaten aan te sluiten op dezelfde power strip (stekkerblok) of line conditioner.

Er is nog zeer veel te vertellen over deze materie en de wisselwerkingen zijn soms complex. Omdat het niet de bedoeling is om een boek te schrijven over hoe dit alles werkt, is het probleem samen te vatten door te constateren dat er ongewenste spanningen en stromen op het aardsysteem aanwezig zijn. Die kunnen een negatieve invloed hebben op de geluidskwaliteit. De bedoeling is dus om die ground-noise kwijt te raken.