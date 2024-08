JBL lanceert Tour PRO 3 oortjes met Smart Charging Case

De JBL Tour PRO 3 komt met de tweede generatie Smart Charging Case. Deze case biedt niet alleen volledige controle over de functies van de oordopjes, maar werkt ook als een draadloze audiotransmitter. Plug simpelweg de oplaadcase in en je oordopjes zijn meteen en automatisch verbonden. De directe verbinding tussen de case en de oordopjes is stabieler en heeft minder vertraging dan Bluetooth, waardoor deze ideaal is voor gamen, bellen, films kijken en muziek luisteren.

De JBL Tour PRO 3 is het eerste TWS-model van JBL met volledige Auracast-functionaliteit. Zo deel je audiocontent met elk Auracast-compatibel apparaat via de Auracast-knop op het display van de Smart Charging Case. Of sluit je aan bij een bestaande uitzending door de case en de bijbehorende app te gebruiken.

De JBL Tour PRO 3 brengt JBL Spatial 360 en Head Tracking-technologie naar elk audiosignaal. Deze functie verandert stereogeluid in een volledig meeslepende ervaring, vooral bij het kijken van films of het spelen van games. Head Tracking verdiept de ervaring door geluiden te laten lijken alsof ze van buiten je hoofd komen en op een vaste plek blijven, ook wanneer je je hoofd beweegt.

De hoofdtelefoon heeft een hybride dual-driver systeem in elke oordop. De gebalanceerde armature driver zorgt voor heldere hoge tonen, waardoor de 11mm dynamische driver krachtige, zuivere bas en levendige vocalen kan produceren. Een speciale DAC (Digital-to-Analog Converter) voor elke driver reproduceert elk een specifiek deel van het frequentiebereik van 20Hz tot 40kHz.

De meeste functies van de JBL Tour PRO 3 zijn aanpasbaar, inclusief de True Adaptive Noise Cancellation 2.0-technologie. Dit systeem meet meer dan 50.000 keer per seconde en past zich aan veranderingen in de omgeving aan, terwijl het ook geluidslekkage compenseert. Met zes microfoons en een hydrodynamisch windbestendig ontwerp zorgt de Tour PRO 3 voor heldere en onvervormde stemoverdracht tijdens gesprekken.

Voor een volledig gepersonaliseerd geluid biedt de Personi-fi 3.0 gehoortest een op maat gemaakt geluidsprofiel. Dit JBL-algoritme meet en past nauwkeurig het individuele gehoorprofiel aan met behulp van 12 frequentiebanden voor EQ-compensatie en 14 warble-tonen.

De JBL Tour PRO 3 is vanaf 14 september 2024 verkrijgbaar in de kleuren Black en Latte voor €299,99.