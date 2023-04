Focal lanceert nieuwe Theva instapserie luidsprekers

Zwart, Dark Wood en Light Wood afwerkingen vullen het luidsprekerontwerp aan. Ook voor de zijpanelen zijn donkere of lichte houteffecten beschikbaar. De behuizingen zijn compacter geworden, terwijl de extra frontpanelen voor een elegante afwerking zorgen en de producten robuuster maken. Daarnaast heeft Focal zorgvuldig gekozen voor metalen, gezeefdrukte ringen om de luidsprekerdrivers te omlijsten, is de ventilatie naar achteren geplaatst om de slanke frontpanelen niet te hinderen en zijn de voeten en grillen in harmonie met elk model.

Met Theva heeft Focal een complete serie gecreëerd voor alle omstandigheden. Theva N°1 is de compacte boekenplankluidspreker; Theva N°2 de nieuwe 3-weg vloerstaande luidspreker met een slank profiel en 5″ (13 cm) luidsprekerdrivers – een primeur voor Focal’s vloerstaande luidsprekers voor alledaags gebruik. De Theva N°3 is de 3-weg vloerstaande luidspreker; en Theva N°3-D, de luidspreker die een luidspreker-driver bevat om sensationeel Dolby Atmos-geluid mogelijk te maken. Ook is er de 2-weg Theva Center voor een heldere filmdialoog en Theva Surround, de luidspreker voor ruimtelijk geluid.

De luidsprekerdrivers worden in Frankrijk in de fabriek van Focal gemaakt en bevatten Slatefiber-technologie, een exclusieve conus die bekend staat om de reproductie van een dynamisch, rijk en gebalanceerd geluid. De eveneens door Focal gemaakte TNF-tweeter levert zachte en heldere hoge frequenties. De luidsprekers zijn voorzien van gekantelde stands voor optimale Time Alignment, waardoor een geluidsbeeld ontstaat dat puur op de luisteraar is gericht.

Hieronder vind je de adviesprijzen van de nieuwe Theva-serie luidsprekers.

Theva N1: 359 euro

Theva N2: 749 euro

Theva N3: 849 euro

Theva N3-D: 999 euro

Theva Center: 399 euro

Theva Surround: 399 euro

Theva Vestia STAND: 199 euro

Theva Vestia Center STAND: 99 euro