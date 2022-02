Review: Final Model 3 – Innovatieve elektrostaat

Final

Final werd in 1989 opgericht door Maarten en Michiel Smits. Uit die tijd zijn onder meer de fraaie full-range 1.2 en 1.4 modellen bekend. In 2004 verlieten de heren het bedrijf. Recent startte Final opnieuw en wederom onder leiding van Maarten Smits. Er zijn argumenten te vinden waarom er sinds de komst van de eerste elektrostaten niet heel veel innovatiefs bedacht is in de verdere ontwikkeling van dit type luidspreker. Maar, daar neemt Maarten Smits geen genoegen mee. Vanaf de jaren tachtig volgt hij een lange en soms moeizame weg met als uiteindelijk doel het bouwen van de perfecte elektrostaat. ‘A man on a mission’, om het zo te zeggen. Zonder alle geheimen te openbaren is bekend dat het aanbrengen van de geleidende laag op het bewegende folie (membraan), altijd een handmatig proces was. Er stond vaak letterlijk iemand met een kwast koolstofdeeltjes uit te smeren. Het resultaat is dan dat die laag nergens een gelijke densiteit heeft. Het membraan beweegt tussen de twee statoren en de verplaatsing per oppervlakte-eenheid is dus nooit constant. Dat hoor je terug in het geluid. De statoren zijn vaak opgebouwd uit dunne metalen platen. Die zijn nooit echt vlak en hebben dus wisselende afstanden tot het membraan. Omdat de isolatie van deze statoren nooit voor 100 %

perfect is en verminderd kan worden door oxidatie, kan de muziekliefhebber wellicht af en toe onder stroom komen te staan. Final gebruikt voor het membraan nu Teonex met een coating van Indium Tin Oxide. Dat komt uit de luchtvaart, is verouderingsvrij, vele malen sterker dan mylar en stabiel in extreme omstandigheden. Het blokkeert bijvoorbeeld Uv-straling, waardoor het membraan niet meer degradeert. De geleider wordt door een geavanceerde techniek met behulp van een door Final ontwikkelde inject print technologie aangebracht. Niet alleen is de densiteit van het materiaal dan uiterst constant, maar ook kan de weerstand per oppervlakte-eenheid bepaald worden. Het membraan kan dus aangepast worden aan specifieke impedantie-eisen. De statoren worden gemaakt van PMMA. Dat zijn kunststof platen die volledig vlak zijn. De geleider wordt, via de inject print technologie, aan de binnenkant aangebracht. Het is dus mogelijk om dat in patronen te doen. Daarmee kun je de secties voor het hoog, midden en laag zodanige afmetingen geven, dat het ‘sweet spot’ effect volledig verdwijnt. Je hebt dus de volledige controle over de dispersie van de verschillende frequentiegebieden. De afstand van het membraan tot de statoren is nu gelijk en iets groter aan de ‘bas-kant’. Het membraan kan daar dus iets grotere uitslagen maken. PMMA kan de gebruiker niet onder stroom zetten en is leverbaar in een groot aantal fascinerend mooie kleuren. Het ziet er ook nog eens zeer fraai uit. De zijdragers van de luidsprekers zijn ovaalvormig en kunnen in veel verschillende kleuren worden geleverd. Chroom, zwart en een fraaie witte coating zijn hier al langs gekomen. Er zijn dus fraaie en eventueel fancy en modieuze combinaties mogelijk. De Final elektrostaten worden met grote precisie gebouwd bij een industrieel conglomeraat in Eindhoven en zijn samengesteld uit high-quality engineering materialen die onderhoudsvrij zijn. In principe hoeft het membraan dus niet meer te worden vervangen. De hoogspanning schakelt uit als de elektrostaat geen muzieksignaal ontvangt. Daardoor is vervuiling van het membraan verwaarloosbaar, maar de luidspreker is ook nog erg energiezuinig. Geluidsmatig resulteert die nieuwe constructie in een uiterst lage vervorming, een groter dynamisch bereik en het presenteren van een magistrale soundstage die volledig stabiel staat, ongeacht de luisterpositie. Dus vergelijkbaar met wat de allerbeste dynamische systemen doen.