ELAC lanceert compacte Debut ConneX desktopluidsprekers

De ELAC Debut ConneX DCB41 werken volgens het master-slave-principe, waarbij één luidspreker de hoofdunit is die de andere luidspreker aanstuurt. De slave is in deze passief en volledig afhankelijk van de master. Tussen de twee luidsprekers wordt een luidsprekerkabel geplaatst.

ELAC rust de Debut ConneX DCB41 rijkelijk uit, met onder meer een HDMI ARC-poort voor koppeling met een televisie, bluetooth, eenanaloge cinch-aansluiting en een digitale (optische) ingang. Er is ook een USB-ingang (type B) ter aansluiting van een computer. De Debut ConneX kan high-res muziek tot 24/bit/96 kHz verwerken. Wie de laagweergave niet voldoende vindt kan de subwoofer-uitgang gebruiken.

De Debut ConneX DCB41 is uitgerust met een klasse D versterker, met een vermogen van 50 watt voor elk kanaal. De tweeter heeft een diameter van 19 millimeter, terwijl de middentoner/woofer 11,25 centimeter is. Het opgegeven frequentiebereik loopt van 50 Hz tot 25 kHz. In de verpakking vind je een hdmi-kabel, de stroomkabel, de luidsprekerkabel voor tussen de twee luidsprekers afneembare frontjes en rubberen voetjes.

De ELAC Debut ConneX DCB41 is te koop in de afwerkingen Black Ash, Royal Blue en Walnut. De adviesprijs is 529 euro per set.