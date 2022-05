Review: Dynaudio Confidence 50 – Denen spreken nog steeds de waarheid

Techniek

De Dynaudio Confidence 50 is het één na grootste model uit de serie. Het is een forse maar toch slank ogende vloerstaander van bijna 160 centimeter hoog, met vijf drivers – twee woofers, twee middentoners en een tweeter – die in een symmetrische configuratie in de speciale, van het kostbare maar strikt trillingsvrije composiet materiaal Compex vervaardigde, externe baffle zijn gemonteerd. De woofers zijn middels een eigen metalen plaat aan de kast gemonteerd, terwijl de middentoners en de tweeter juist zoveel mogelijk zijn ontkoppeld. De woofers hebben een diameter van 18 centimeter en zijn ‘long throw’ modellen, wat betekent dat ze een ongelooflijk grote maar strikt lineaire uitslag kunnen maken. Meer geluidsdruk dus en minder vervorming. Ze zijn nog steeds gemaakt van het vertrouwde MSP (Magnesium Silicate Polymer), een uniek composiet materiaal dat door Dynaudio zelf is ontwikkeld, en waar ze ondanks heel veel research nog steeds geen beter alternatief voor hebben kunnen vinden. De middentoners zijn 15 centimeter in diameter en hebben, net als de woofers, een spreekspoelhouder van glasvezel, omwikkeld met aluminium draad, binnen een sterk overgedimensioneerde neodymium magneetstructuur. Op die manier zijn de bewegingen van de drivers perfect in bedwang te houden. Dynaudio noemt dit ‘NeoTec Units’. De middentoners hebben een nieuwe rolrand die ‘Horizon Surround’ wordt genoemd. Hierdoor ontmoet de trilling van het geluid geen fysieke barrière aan de rand van de conus, waardoor vrijwel geen reflecties en de daarbij behorende vervorming meer optreden. Zowel bij de woofers als de middentoners is de ‘airflow’ achter de drivers verbeterd met een geoptimaliseerde ‘korf’ (het gietmetalen frame van de luidsprekerunit) en een ‘spider’ (de uiterst belangrijke centreer-ring van de spreekspoelhouder) die veel meer lucht doorlaat maar nog steeds sterk, stijf en resonantievrij is. De nieuwe, speciaal voor deze serie ontwikkelde Esotar3 tweeter heeft een gewelfde frontplaat, die als een akoestische lens fungeert en zo het Dynaudio Directivity Control systeem ondersteunt. De ‘airflow’ achter de 28 millimeter soft-dome van gecoat textiel is sterk geoptimaliseerd, onder meer met de unieke Hexis-dome, een kunststof koepeltje dat precies het bolle contour van de tweeter-dome volgt en een oppervlak met ‘deukjes’ heeft. Deze deukjes zorgen ervoor dat er minder compressie optreedt achter de tweeter-dome, wat resulteert in een schonere en aangenamere hoogweergave, met méér detail en minder vervorming. Bovendien vormt de Hexis een effectieve bescherming tegen ‘indrukken’ van de dome, en dat is een zeer prettige bijkomstigheid. Nieuwsgierige kindervingertjes hebben namelijk al heel wat kostbare dome tweeters naar de Eeuwige Audiovelden gestuurd.

Wanneer je om de slanke maar relatief diepe kast heenloopt zou je kunnen denken dat Dynaudio er een gesloten systeem van heeft gemaakt, maar niets is minder waar. De basreflex-pijpen zitten niet in de baffle of op de achterzijde, maar onderin de kast. Met een uitstroom naar links en rechts, net boven de metalen voetplaat. Het voordeel van deze constructie is dat het laag op een totaal andere manier aan de ruimte ‘koppelt’ waardoor de luidsprekers een stuk gemakkelijker te plaatsen zijn – en wanneer dat nodig of onvermijdelijk is zelfs relatief dicht bij de achterwand kunnen worden geplaatst, zonder dat dat direct strafpunten in de laagweergave oplevert. Voor de cijferliefhebbers: de gevoeligheid van de Dynaudio Confidence 50 bedraagt 87 dB (2,83V/1m), de belastbaarheid is 400 Watt, de nominale impedantie is 4Ω, met een minimum van 2,7Ω bij 79 Hz, en het frequentiebereik loopt binnen 3 dB van 35 tot 22.000 Hz.