Review: Dynaudio Confidence 30 luidsprekers – Onderhuidse ‘wauw’ factor

Dat de baspoort bij deze nieuwe generatie van de achterzijde naar de onderzijde is verhuisd, volgt weliswaar de geldende trend en biedt ook zeker een aantal voordelen. Maar vind ik persoonlijk toch wel jammer. Natuurlijk kunnen luidsprekers op deze wijze net wat gemakkelijker in een ruimte worden geplaatst en iets dichter bij de wanden. Maar de keerzijde vind ik iedere keer opnieuw dat ook de laagindruk en daarmee de totale weergave verschuift. Met de baspoort naar onderen wordt het laag ook hier wat meer indirect, wat minder puntig en omlijnt en mis ik een beetje het ademen en de vrijheid wanneer zo’n poort op ideale wijze naar achteren is gericht. Uiteraard is het nog steeds van een prima kwaliteit en goed bij het concept passend, maar ik vind het vooral anders en niet beter dan voorheen. Hoewel mensen die de luidsprekers dichter bij de achterwand willen plaatsen daar vast anders over zullen denken.

Ondanks dat het nummer op veel shows inmiddels al bijna grijs is gedraaid, wil ik er deze test toch nog een keer mee starten. Ik heb het dan natuurlijk over het nog steeds prachtige nummer Liberty van de Noorse zangeres en tekstschrijver Annette Askvik. Waarom? Omdat het gedragen karakter schitterend bij de mooie schaalgrootte en indrukwekkende ruimtelijke afbeelding van de Confidence 30 past. Het begint allemaal met de quasi Fender Rhodes intro, daaropvolgend zacht aangeslagen drums en dan als een engel de zachte stem van Annette eroverheen. Het kippenvel bouwt zich al op, ook door de diepzinnige tekst en wanneer de gestreken cello en altsaxofoon er bijkomen is er geen houden meer aan. Het schitterende nummer bouwt vervolgens gestaag op naar een climax met concertvleugel, strijkers, drums en de gedubde stem van Annette en glijdt dan langzaam terug naar een serene stilte waarbij alleen nog saxofoon, strijkers en een warm geprogrammeerd keyboard koor overblijven. Nu heb ik al veel luidsprekers dit nummer horen weergeven, maar zelden wordt de inhoud, diepgang, sonoriteit en sfeer van dit nummer zo goed overgebracht als bij deze Confidence 30. Hoewel heel anders, ligt het laatste album Transitions van new age keyboard multitalent Patrick O ‘Hearn wel goed in het verlengde van Annette. Niet dat de muziek op elkaar lijkt, als wel het gedragen grootse theatrale karakter met veel verborgen lagen. Ik merk dat de grote Dynaudio’s mij uitdagen om helemaal ‘los’ te gaan met dit soort muziek. Muzikale werken waarbij aspecten als verfijning, rust en overzicht, net zo van belang zijn als breedbandigheid en homogeniteit. Want al bij de geringste valse nadruk, is ook de illusie van in een andere wereld vertoeven meteen verdwenen. Iets wat deze nieuwe Dynaudio’s nooit en te nimmer doen. Iets totaal anders zijn de fraaie recente Chesky opnames van bijvoorbeeld R&B zangeres Macy Gray met haar album Stripped, de jonge Meiko met Playing Favorites, maar ook het verrassende To The Sun And All The Cities In Between van het New Yorkse City of the Sun trio. Een groep jongeren die normaal op straat en in de ondergrondse spelen met hun slechts twee gitaren, een Cajon (holle box met gat) en nog wat percussie. Hoewel er zeker weergevers zijn die dit soort muziek energieker, meer puntig en op bepaalde wijze ‘enthousiaster’ voor het voetlicht brengen, vind ik de Confidence 30 weergevers wel heel overtuigend en eerlijk. De verschillende timbres van de instrumenten zijn namelijk spot on, de plaatsing in het enorm brede, hoge en iets minder diepe stereobeeld ook. Terwijl de weergave nooit of te nimmer vermoeiend werkt en je als het ware in volledige ontspanning het album compleet uit laat luisteren. Vooral in deze laatste aspecten ligt de kracht van deze bijzondere luidsprekers. Tonaal ietsjes aan de warme en verzadigde kant van het spectrum, maar nooit soft, inaccuraat, saai of ongebalanceerd, en met een hoogbereik wat bij de beste softdome tweeters van dit moment behoort. Het beluisteren van een paar Confidence 30 weergevers is dan ook een heerlijke en bevredigende bezigheid, maar wel eentje die meer ligt aan de beheerste en meer rustige kant van het spectrum, dan headbangen op ultra levendige maar vaak ook erg onrustige hoog rendement systemen. Het mooie daarbij is dat bij alle beheersing het oplossende vermogen, definitie en detaillering ook volledig aanwezig zijn. Je hoort dus alles wat er te horen zou moeten zijn, maar wel in volledige ontspanning!