Netflix-app werkt niet meer op oudere Sony tv’s en Blu-rayspelers

Als je een Sony-televisie uit de HX-, EX- of W-series hebt dan is de kans groot dat de Netflix-app vanaf begin volgend jaar niet meer werkt op je televisie. Ook een aantal oudere Blu-rayspelers van Sony zijn vanaf dat moment niet meer in staat om Netflix te openen. Dit laat de streamingdienst zelf via de website weten.

Volgens Netflix gaat het om technische beperkingen waardoor de app niet meer te gebruiken is op oudere apparaten. Tot eind februari 2024 kan de app nog gebruikt worden. Daarna moeten bezitters van deze apparaten overwegen om een extern streamingapparaat, zoals een Apple TV of Chromecast stick, aan te schaffen.

Onderstaande televisies hebben vanaf februari 2024 geen toegang meer tot de Netflix-app.