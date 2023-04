Review: Devialet Mania Opéra de Paris – 360° stereo sound

In de praktijk

Het eerste dat moet gebeuren na het uitpakken is het opladen van de Mania. De mij toegestuurde Opéra de Paris-versie is inclusief docking station. Kwestie van stekker van het docking station in het stopcontact steken, Mania op het station plaatsen en wachten tot deze volledig opgeladen is. Het is wat lastig om de Mania precies in het midden te plaatsen, kwestie van wennen en goed opletten. Volgende stap is het downloaden van de Devialet-app op je mobiele telefoon of tablet. Hiermee kun je de benodigde instellingen doen. Naast het volume kun je in de equalizer het laag en hoog naar believen aanpassen. Verder kun je de actieve stereokalibratie aan- of uitzetten, de leds op de Mania in- of uitschakelen en de microfoonstatus bekijken. Onder de systeeminstellingen kun je checken of er updates beschikbaar zijn, je account aanpassen of de help-functie raadplegen. In de app kun je tevens de keuze maken om via wifi of bluetooth muziek te beluisteren. Ik zet de app op mijn Android OnePlus Nord 2T-smartphone zodat ik met bluetooth verbinding kan maken met de Mania Opéra de Paris. Wifi is mogelijk via de Devialet-app of via Apple AirPlay 2. Het inschakelen en koppelen via bluetooth tussen beide apparaten verloopt vlekkeloos en snel. De eerste dagen sleep ik de Mania mee door het hele huis, gekscherend vragen mijn gezinsleden of die ‘handtas’ niet erg zwaar is. Het meest gebruik ik de luxe speaker op mijn thuiskantoor met voornamelijk internetradio als bron. Meer en meer raak ik onder de indruk van de kleine speaker. Waar goedkopere, vaak ook nog grotere smartspeakers indruk proberen te maken met een aangezette laagweergave doet deze Mania het anders. De laagweergave blinkt uit in kracht en snelheid, gelukkig geen vettige aandachttrekkerij. Wat echter nog meer indruk maakt is de transparante en rustige hoogweergave. Niks schel of schreeuwerig maar open en helder in de goede zin van het woord. Goed te horen is hoe de speaker de weergave aanpast wanneer deze verplaatst wordt tijdens het spelen. Het ASC-systeem doet inderdaad echt iets met de weergave. Als ik overstap van internetradio naar muziek van streamingdienst TIDAL gaat de kwaliteit nog een stapje vooruit, zelfs via bluetooth. Een lekkere soulclassics playlist zorgt ervoor dat ik regelmatig een kleine pauze inlas tijdens mijn werkzaamheden, omdat ik zoveel details in de muziek hoor die de aandacht vragen. Stemmen klinken genuanceerd en karaktervol en veel groter dan je van het formaat van de speaker zou verwachten. Dit komt extra naar voren bij het beluisteren van een podcast; de verstaanbaarheid is uitstekend. Mijn zoon die op dat moment de kamer binnenkomt zegt: “Dit klinkt als een grote luidspreker, zo los en open, het geluid lijkt helemaal niet uit het speakertje te komen”. Terug naar de muziek, luisterend naar Don’t Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush valt op hoelang ik de steeds zachter wordende stemmen aan het eind van het nummer kan blijven volgen. Calling Elvis van Dire Straits klinkt top, de laagweergave gaat echt diep en blijft enorm strak en gecontroleerd, thank you SAM! De detaillering in het hoog wordt niet overschaduwd en het is verbluffend hoe luid de speaker kan spelen zonder een spoortje vervorming. Leonard Cohens duistere track You Want It Darker klinkt echt als zodanig. De lage stem van Leonard klinkt vol en vooral de emotie die erin ligt komt over. Liever zin in een feestje; geen probleem! Zoek iets vrolijks op, schroef het volume op en dansen maar. Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire is daar bij uitstek geschikt voor en wederom stelt de Devialet Mania niet teleur. Het swingt de pan uit en de blazers vliegen niet uit de bocht, maar leveren gecontroleerd en zonder scherpte hun bijdrage aan de feestvreugde.