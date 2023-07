Interview: “Luxe en geluidskwaliteit, daar staat Devialet voor”

Wortels in de techwereld

“Eigenlijk had ik geen echte band met ‘traditionele’ hifi”, steekt Pierre-Emmanuel Calmel van wal. Hij is een van de oprichters van het Franse bedrijf. “Het begon voor mij in 2003 toen ik werkte bij Nortel Networks. Toen ik daar stopte en een eigen bedrijf begon, kwam ik in contact met Emmanuel Nardan, onze designer. Hij was wel een echte audiofiel die droomde van een audioproduct te ontwerpen. Zoveel zelfs dat hij hifi-merken aansprak om gratis iets voor hen te ontwerpen. We begonnen elkaar twee, drie keer per week te ontmoeten om te praten over hoe we Devialet konden maken zoals we wilden. Toen kwam Quentin (Sannié) erbij; hij had de visie over marketing en strategie. En dan hebben we Devialet formeel opgericht. Op zes december, mijn verjaardag, in 2011”, lacht Calmel. Op dat moment had de kersverse Devialet nog geen echt product. Het eerste wat er werd gedaan was een prototype ontwikkelen, van wat later de D-Premier werd. “Het was een knotsgekke tijd”, zegt de Devialet-oprichter. “Een uitdaging was dat AHD een gloednieuwe technologie was, maar niemand wist dat het bestond. We hadden geen geld. Dus de uitdaging was de wereld laten weten dat we bestonden en dat het product zou moeten overbrengen dat het iets baanbrekend was.”