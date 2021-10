Raymond van Barneveld en zijn Devialet speakers: “Wat je hoort is bizar”

Shop van Devialet

Tijdens een rondje winkelen komt Raymond in Westfield London, waar een shop van Devialet is gevestigd. “En ik zag speakers staan. Uitgevoerd in brons, zilver en goud. Ik heb vier stuks van goud genomen. Wat je hoort is bizar. Echt niet normaal. In Nederland werd mij geadviseerd om een abonnement op TIDAL te nemen om te kunnen streamen. Want dat is één op één. Lossless audio. In mp3 is alles tien keer verkleind. Ik ben lid van Apple Music en had Spotify. Op een gegeven moment is dat een beetje teveel van het goede. Je kan alles wel hebben.”