Review: Denon PMA-900HNE – Alleskunner met veel drive

Denon is altijd een merk geweest dat een sterke propositie in de hifi-middenklasse neerlegde. Zoek je betaalbare ‘echte’ hifi met voldoende talenten om ook grotere luidsprekers aan te sturen, dan vond je altijd wel iets bij hen. De PMA-900HNE situeert zich met een prijskaartje van 999 euro opnieuw in dat populair deel van het middensegment. Business as usual, dus? Niet helemaal, want dit toestel is veel completer dan voorgaande PMA-apparaten. Voor het eerst is het voorzien van het HEOS-platform, de streamingoplossing die Denon (en zustermerk Marantz) in eigen huis ontwikkeld hebben. Naast een eigen app kun je dus ook streamen via AirPlay 2 of Bluetooth. Een tv aansluiten kan dan weer via een optische ingang met een autosense-functie, plus er is een phono-ingang voor een platenspeler. De PMA-900HNE mikt dus op de muziekliefhebber die wel een voorliefde heeft voor een klassieke versterker, maar die ook niets wil missen. Overigens is het opvallend dat Denon streaming inbouwt op dit toestel, maar de duurdere PMA-1700NE het zonder moet stellen. Op een hoger niveau zit streaming best in een apart apparaat, krijgen we te horen.

De DCD-900NE cd-speler is een optionele toevoeging bij de PMA-900HNE of een versterker van een ander merk. Deze cd-speler van 499 euro doet precies wat het belooft: schijfjes afspelen. Al blijkt het wel ook te beschikken over een USB-poort om bestanden af te spelen vanaf een stick. De essentie blijft echter het draaien van zilveren discs die gisteren niemand nog wou maar die vandaag plots hip zijn.