Review: Bowers & Wilkins PX8 – Luxe topmodel met noise-cancelling

Heldere app met muziek

Functioneel belooft de PX8 een superieure noise-cancelling en precies de juiste features. Twee microfoons per zijde zorgen voor het gedeelte ruisonderdrukking, een derde microfoon is er voor spraak tijdens het bellen. De spraakkwaliteit is dan ook zeer goed, waardoor deze koptelefoon ook goed kan dienen voor online vergaderingen bij het thuiswerken.

Het instellen van de PX8 verloopt niet echt anders dan bij een doorsnee NC-koptelefoon. Wel moet je grijpen naar de Bowers & Wilkins Music-app, die eveneens gebruikt wordt voor z’n speakerproducten, zoals de Formation-toestellen. In deze app vind je niet enkel instellingen van de hoofdtelefoon, maar ook streamingdiensten. Je kunt natuurlijk altijd op je telefoon de app van je favoriete dienst gebruiken. Maar als je dat wenst, kun je onder meer Tidal en Qobuz via de Bowers & Wilkins-app gebruiken. Dat heeft als voordeel dat je content van Bowers & Wilkins (en dat zijn vooral playlists) kunt beluisteren. Het merk doet wel veel moeite op dit vlak, dus dat is interessanter dan het misschien lijkt.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Sony biedt Bowers & Wilkins geen uitgebreid assortiment aan al dan niet nuttige functies. Je kunt bijvoorbeeld de noise-cancelling niet aanpassen in de app. Het is aan of uit, al zegt de fabrikant wel dat de ruisonderdrukking zich automatisch zal aanpassen aan de situatie. Dat hebben we tijdens het testen niet echt enorm gemerkt, al is het in niet uiteenlopende luidruchtige omstandigheden niet altijd makkelijk om dergelijke verschillen op te pikken. Er is ook een transparante modus die stemmen doorlaat. Dat doet de PX8 zonder de gebruikelijke artificiële en vaak irritante artefacten – prima. Langs de andere kant: als je de ruisonderdrukking inschakelt in een open kantoor of bij het thuiswerken, zal de noisecancelling stemmen niet enorm dempen. Dat voorkomt ook wel die jumpscare-situaties.

In de app zit sinds kort treble- en bascontrols, naast een beperkt aantal instellingen. Zo kun je ervoor kiezen dat de sneltoets op de PX8 de ruisonderdrukking schakelt dan wel stemassistentie wekt. Er is ook een draagsensor die je kunt instellen in drie niveaus. Heel handig is dat je kunt bepalen aan welke kwaliteit muziek in de Bowers & Wilkins-app gestreamd wordt, naargelang je met mobiele data dan wel WiFi verbonden bent. De PX8 ondersteunt simultane verbindingen met twee toestellen. De codec-ondersteuning is prima.