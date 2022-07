Review: Bowers & Wilkins 803 D4 – Een ‘verfijnde’ luidspreker

Ondanks dat de 803 D4 alweer eventjes op de markt is, is deze nog niet breed in de media belicht. Niet zozeer omdat collega-auteurs liever de 801 en 802 vlaggenschepen reviewen, maar eerder vanwege de belangrijke design-updates bij juist de kleinste vloerstaander- en monitorluidsprekers in de 800-serie, de 804 D4 en de 805 D4. De 803 D4, volgens ons een van de best klinkende hifi-speakers uit de 800-serie, is hierbij nog niet aan bod gekomen.

De 800-serie is, volgens Bowers & Wilkins, het beste dat ze op dit moment kunnen maken in hun zoektocht naar de ultieme muziekbeleving. Wanneer we ons bedenken dat de ontwikkelingen elders ook niet stilstaan maar de vraag naar 800 D3-modellen zeven jaar na de introductie onverminderd hoog blijft, hebben we echt te maken met iets speciaals. Als bezitter van een model uit de 800-serie bent u tot vele jaren na de aanschaf nog steeds verzekerd van high-end techniek en een superieure muziekbeleving.